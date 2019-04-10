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Elektrikte yerli yatırım atağı

- Ocak-mart döneminde devreye alınan 445 megavatlık elektrik üretim tesisinin tamamı yerli kaynaklardan oluştu

Elektrikte yerli yatırım atağı
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İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde devreye alınan 445 megavatlık elektrik üretim tesisinin tamamı yerli kaynaklardan oluştu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde 24 elektrik tesisi üretime başladı.

Yılın ilk çeyreğinde devreye alınan 445 megavatın 255 megavatını yerli kömür tesisleri oluşturdu. Bu dönemde devreye alınan kurulu kapasitede yerli kömürün payı yüzde 57,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, 100 megavat hidroelektrik santrali, 70 megavat rüzgar santrali ve 20 megavat da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrali işletmeye alındı.

Devreye alınan 255 megavatlık yerli kömür santrali ve 20 megavatlık yenilenebilir enerji tesisleri Manisa'da faaliyete geçti. Böylece Türkiye'de yılın ilk üç ayında en fazla kapasitenin işletmeye alındığı il Manisa oldu. Onu, 33 megavatla Tokat ve 26 megavatla Çanakkale izledi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü ise mart sonu itibarıyla 89 bin megavatın üzerine çıktı.


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ElektrikEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerji YatırımıRüzgar EnerjisiYerli Kömür
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