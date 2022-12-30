Elektrikteki indirim sanayi için büyük avantaj

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) sanayide kullanılan elektrik tarifelerindeki indirimine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Elektrik fiyatlarında sanayi sektörümüze yönelik yapılan indirimi, yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Böyle bir indirimin yeni yılda sanayicimize moral olacağını vurgulamak istiyorum. Bu indirimi özellikle ihracatçı sanayicimize getireceği destek kadar iç piyasada da hepimizin önceliği olan enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü bir destek olarak da görüyoruz. Uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bu konunun dünyadaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki aylarda diğer enerji kalemleri ile birlikte de devam etmesi umuduyla başta Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz.”