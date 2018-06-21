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Elektromanyetik alan ölçüm sertifikasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

ANKARA (AA) - Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası ile ölçümü yapacak personelin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin...

Elektromanyetik alan ölçüm sertifikasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

ANKARA (AA) - Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası ile ölçümü yapacak personelin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden, meslek yüksekokulu ile teknik liselerin elektrik, bilgisayar, endüstriyel elektronik kontrol ve enstrümantasyon teknolojileri, bilişim, elektronik haberleşme teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar, elektromanyetik alan ölçüm sertifikası alabilecek ve bu amaçla verilecek kurslara katılabilecek. Diğer şartlar ise Kurum internet sitesinde ayrıca belirtilecek.

Kursun sonunda Kurum tarafından görevlendirilen en az 3 kişilik değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak teorik ve pratik sınavda başarılı olanlara 5 yıl geçerli olacak elektromanyetik alan ölçüm sertifikası verilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personeli hariç elektromanyetik alan ölçüm sertifikası alınmadan yapılan ölçümler Kurum nezdinde geçersiz olacak.

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