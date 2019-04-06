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Elektromanyetik alan ölçümü yapacaklar için yeni eğitim düzenlemesi

- Baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yapacaklara verilen eğitimin içeriğinde düzenlemeye gidildi - Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası almak isteyenler için verilecek kursta, elektromanyetik alan ve dalgalar, dünya standartları, hücresel sistemler, ilgili mevzuat, ölçüm teknikleri ve saha uygulamaları gibi konu başlıkları işlenecek

Elektromanyetik alan ölçümü yapacaklar için yeni eğitim düzenlemesi
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ANKARA (AA) - Baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yapacaklara verilen eğitimin içeriği düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçüm işini yapmak isteyenlerin alması zorunlu Elektomanyetik Alan Ölçüm Sertifikası eğitiminin içeriği ve sertifika almak isteyen kişilerde aranan mezuniyet şartları detaylı bir şekilde tanımlandı.

Buna göre, ihtiyaç halinde üniversite mezunları da dahil, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokuluyla liselerin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olanlar, elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak için başvuru yapabilecek.

Tebliğle Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası için verilecek kursun içeriği de belli oldu. Elektromanyetik alan, dalgalar ve anten, elektromanyetik alan ve insan sağlığına etkileri, dünya standartları ve Türkiye'deki durum, hücresel sistemler, ilgili mevzuat, elektromanyetik alan ölçüm cihazları kullanımı, saha uygulamaları, söz konusu kursun konu başlıkları arasında yer aldı.

Yoğun bir eğitim görecek kursiyerlerin yazılı ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı başarılı olması gerekecek. Kurumun geliştirdiği yazılım ve sistemlerle mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak kurs içeriği güncellenecek.

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Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuElektromanyetik Alan Ölçüm SertifikasıResmi Gazete
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