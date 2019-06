“Elektronik dünyaya erişimi sağlamak ticaretin gelişimi için önemli” - ininal ve Visa arasındaki iş birliği uyarınca, yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek - Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel: - “Alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ticaretin gelişimi için son derece önemli” - Multinet Up Yatırımlardan ve Finansal Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım: - "Multinet Up, 40 bin üye iş yeri ağı ile yaklaşık 20 yıldır, aylık 2 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyor. Multinet Up olarak, yatırımlarımız öncelikli hale getirdik" - ininal CEO’su Ömer Suner: - “ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz”

20 Haziran 2019 Perşembe 13:58