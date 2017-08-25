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Elektronik haberleşme aboneliği dijital ortama taşınıyor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmelerinin, dijital ortamda yapılabilmesine ilişkin düzenlemede sona yaklaşıldı" - "Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle artık vatandaşlarımız abonelik sözleşmelerini, işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi araçlarla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek"

Elektronik haberleşme aboneliği dijital ortama taşınıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak düzenlemede sona gelindiğini belirterek, "Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle vatandaşlar, aboneliklerini, işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi araçlarla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar pek çok hizmetin verilebilmesinin sağlandığı e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik haberleşmeye ilişkin de birçok işlemin gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Mobil hat sorgulama, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanması gibi işlemlerin e-Devlet Kapısı üzerinden verildiğini belirten Arslan, "Böylelikle bürokratik işlemler kaldırılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlandı." diye konuştu.

Kamu kuruluşları tarafından verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamda vatandaştan belge istemeksizin kendi içinde sorgulama ve doğrulama yoluyla hizmet verilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Arslan, mevcut düzenlemeler gereğince elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmelerinin yazılı olarak tesis edildiğini anımsattı.

Arslan, gelişen teknolojik imkanlarla elektronik haberleşme sektöründe hizmet alan tüketicilerin de faydalanabileceği yönde mevzuat değişikliği yoluna gidilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Gerek teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar gerekse sektör temsilcilerinin abonelik sözleşmelerinin elektronik ortamda da yapılabilmesine ilişkin talepleri dikkate alınarak yapılan düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Arslan, "Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle vatandaşlarımız, abonelik sözleşmelerini, işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi araçlarla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Abonelik süreci hızlanacak, kağıt israfı önlenecek"

Abonelik talebinde bulunanların, elektronik ortamda tercihlerini belirleyerek, abonelik sözleşmelerini imzalayabileceklerini dile getiren Arslan, bu sözleşmenin muhafaza edilmesinin önünü açacak yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi.

Bakan Arslan, yürürlüğe girecek Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'ne ilişkin, şunları kaydetti:

"Abonelik sözleşmelerinin işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi ortamda elektronik kalemle imzalanması suretiyle kurulmasına ilişkin detayların belirlendiği taslak hazırlanarak kamuoyu görüşüne sunuldu. Dijitalleşme sürecine de katkı sağlayacak olan söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, abonelerin işlemlerini çok daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde yapmalarına imkan verilecek. Sözleşme şartları hakkında abonelerin farkındalığı artacak. Bu düzenleme sayesinde gereksiz kağıt israfı önlenecek ve milli gelir üzerindeki yük azaltılacak."

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Denizcilik Ve HaberleşmeAhmet ArslanElektronik HaberleşmeUlaştırma
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