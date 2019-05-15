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Elektronik haberleşme sektörü, 2018'de 59 milyar lira ciro yaptı

- TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak: - "Elektronik haberleşme sektörünün 2018 yılı cirosu 59 milyar lira" - "Sektörün cirosunun yüzde 91'lik kısmı Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından yapılıyor"

Elektronik haberleşme sektörü, 2018'de 59 milyar lira ciro yaptı
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İSTANBUL (AA) - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, elektronik haberleşme sektörünün 2018 yılı cirosunun 59 milyar lira olduğunu bildirdi.

Arıak, düzenlediği basın toplantısında, elektronik haberleşme sektörünün nefes gibi olduğunu ve insan hayatının her alanında yer aldığını ifade etti.

Elektronik haberleşme sektörünün 2018 yılı cirosunun 59 milyar lira olduğunu belirten Arıak, "Sektörün 2003 yılındaki cirosu 14 milyar liraydı. Bizim sektörümüz, enflasyonu dikkate alacak olursak, büyüyor." dedi.

Sektör cirosunun yüzde 91'lik kısmını sadece 3 grubun yaptığını aktaran Arıak, "Bunlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone. Derneğimiz üyesi alternatif işletmecilerin payı ise yüzde 9." şeklinde konuştu.


- "Türkiye verilerinin çoğu yurt dışında"


Yusuf Ata Arıak, dünyada en ağır vergi yüklerinin telekom sektöründe olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda cep telefonu vergilerinde yapılan yüksek zamlar da dikkate alınırsa, ödediğimiz faturaların yarısı vergilerden oluşuyor. Sektörün büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri yüksek vergilerdir.

Her türlü bilgi ve verilerimiz veri merkezi denilen binalarda saklanıyor. Ama Türkiye verilerinin çoğu yurt dışında. Bu; kişilerin, şirketlerin, devletin her türlü ve çoğu mahrem olan bilgileri, başkalarının insafına bırakılmış durumda demektir. Herkes bu durumdan şikayetçi fakat durum değişmiyor. Biz yardıma hazırız."

Arıak, verilerin yurt dışına kaçmasını önlemek için veri merkezlerine cazibe merkezleri programı kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kullanılmadığını, bu teşviklerin kullanılabilmesi için bölge ve beyaz alan sınırının kaldırılması ve Türkiye geneline yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.


- "Toptan internet fiyatları artırılmamalı"


Veri merkezi işletmecilerinin hukuki güvenliğinin sağlanması için "veri merkezi işletmecisi" tanımının en kısa sürede kanunlarda yerini alması gerektiğini ifade eden Arıak, şunları kaydetti:

"Veri merkezlerinin indirimli elektrik tarifelerinden faydalanmaları sağlanmalı. Tüm erişim sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla internet değişim noktasının kurulması bir an önce gerçekleştirilmeli. Microsoft Hizmet Sağlayıcı Lisans Sözleşmesi'nin çerçevesi müzakereye açık hale getirilmeli. Vatandaşa ucuzluk ve seçme özgürlüğü sağlamak için toptan internet fiyatları artırılmamalı. Sabit hatlardan hızlı internet (geniş bant) hizmeti veren alternatif işletmeciler, bazı hizmetleri Türk Telekom'dan almak zorunda. Alternatif işletmecilerin kendi internet paketlerini vatandaşın ihtiyacına göre oluşturabilmesi gerekir. Bunun için en önemli husus, Türk Telekom'un toptan internet fiyatlarıdır."


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