Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Elektronik haberleşmede maliyetler düşüyor

- İşletmecilerin, elektronik haberleşme altyapısında BTK tarafından hazırlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi'ne uyum zorunluluğu getirildi - Söz konusu şartname ile elektronik haberleşme altyapısı geliştirilecek, maliyetler düşecek, hizmetlere erişim kolaylaşacak

Elektronik haberleşmede maliyetler düşüyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi ile başta fiber olmak üzere elektronik haberleşme altyapısının gelişmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve hizmetlere erişimin kolaylaşması sağlanacak.
Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı konusunda uygulanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği uyarınca Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından hazırlanan Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi zaman içinde sağlanan rekabet ortamı dolayısıyla yetersiz hale geldi.
Farklı işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve erişim yöntemlerinin Kablo TV, fiber optik altyapısı ve ethernet gibi çeşitlenmesi üzerine BTK tarafından Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi hazırlandı.
Söz konusu şartname, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulanması zorunlu hale getirildi.
Buna göre, fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft (kablo bacası gibi) vasıtasıyla tesis edilecek. Böylece işletmeciler istedikleri kabloyu şaftın içinden binaya zarar vermeden, daha düşük maliyetlerle tesis edilebilecek.
- Çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek
Balkonlarda yer alan çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliğinin engellenmesi amacıyla bina yapım aşamasında çatıdan tüm dairelere uydu yayımlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu hale getirildi.
Kablolu haberleşme hizmeti veren işletmeciler arasında bina içi rekabet ortamı sağlanacak.
Daire içinde bulundurulacak sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosuyla odalara dağıtım yapılabilecek. Böylece kullanıcılar, istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişebilecek.
Daha düzenli dağıtım yapılabilmesi ve bina girişindeki görüntü kirliliğini önlemek için binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan sistem odası ayrılacak.
Site gibi yapılarda bir binanın sitedeki diğer binalardan en az bir bina ile bağlantısı sağlanarak, ortak kullanımla maliyetlerin düşmesi ve yatırımların artmasını sağlayacak.
Söz konusu değişikliklerle özellikle fiber başta olmak üzere elektronik haberleşme altyapısının gelişmesini, maliyetlerinin düşmesini, hizmetlerine erişimin kolaylaşması gibi birçok konuda fayda sağlanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektronik HaberleşmeBTKBina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5