Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya kalp Bilsan
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

Elektronik haberleşmede şikayet karnesi

- BTK'ye geçen yılın 4'üncü çeyreğinde gelen şikayet sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,61 artarak 53 bin 98'e yükseldi - Sektör bazında en fazla başvuru yüzde 58,4 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetleriyle ilgili yapılırken, konu bazında şikayet listesinin başında "faturalar" yer aldı

Elektronik haberleşmede şikayet karnesi
banner17

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yapılan şikayet sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,61 artarak 53 bin 98'i buldu.

AA muhabirinin, BTK Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Ekim-Aralık 2018 döneminde kuruma toplam 53 bin 98 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 49 bin 802 başvurunun geldiği 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,61 artış gösterdi.

Sektör bazında en fazla şikayet, yüzde 58,4 ile i̇nternet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 31 bin 1'i internet, 17 bin 45'i mobil, 3 bin 483'ü sabit telefon, bin 465'i uydu platformu, 104'ü kablo TV hizmetleriyle ilgili oldu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığına ilişkin 2 bin 486, uydu platformu hizmetlerine 328, sabit telefon hizmetlerine yönelik 299, mobil elektronik haberleşmeye ilişkin 213 ve Kablo TV hizmetleri hususunda 83 tüketici şikayeti kaydedildi.

- Faturalar ve bağlantı sorunları

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin oldu. Geçen yılın 4'üncü dördüncü çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 53,2'si faturalara ilişkin geldi. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu olan bağlantı sorunu, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturdu.

Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayetin "aboneliğin feshi/iptali veya geçici olarak durdurulması"na ilişkin olduğu görüldü. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 38'ini buldu.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bu şikayetin payı toplam şikayetlerin yüzde 81,1'ini oluşturdu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BTKPazar Verileri RaporuTüketici şikayetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5