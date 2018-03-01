Elektronik İmza ve KEP Çalıştayı

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik imzanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, "Elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta hususunda çalışmaların ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Sayan, BTK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, internetin keşfi ve yaygınlaşması, ticari uyduların fırlatılması, mobil teknolojilerin hızla gelişmesi ve kişisel bilgisayar sahipliğinin dünyada artmasının iletişim devrimine sebep olduğunu söyledi.

Bu devrimin, dünya çapında ekonomik, politik, sosyal ve kültürel dönüşümlere yol açtığını vurgulayan Sayan, klasik çalışma, düşünme, eğlenme metotlarının geride kaldığını ve yaşamın sanal ortama taşındığını dile getirdi.

Sayan, sanal dünyada güvenin tesis edilmesinin, ekonomik ve sosyal gelişim için büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Güvenle ilgili bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıkmıştır ve bununla birlikte elektronik imzaya ilişkin düzenlemelerin tamamlanması ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlamasıyla elektronik imza altyapısını destekleyen uygulamaların da sayısı artmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından 2017 sonu itibarıyla toplam 3 milyon 244 bin 880 nitelikli elektronik sertifika üretildiğini anlatan Sayan, şöyle devam etti:

"Elektronik imza yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu. Teknolojinin hızla gelişmesiyle e-posta, sosyal paylaşım siteleri, SMS, anlık mesajlaşma gibi araçlar fiziksel alternatiflerinin yerlerini almaya başlamışlardır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirilen KEP, elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projelerinin alt yapısını oluşturacak unsur olarak karşımıza çıkmakta."

Sayan, Türkiye'de KEP ile elektronik ortamda güvenli haberleşme yapabilme imkanının genişletildiğini ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliğinin sağlandığını belirterek, son düzenlemelerle şirketlere, elektronik ortamda yapılacak işlemlerde KEP'i kullanma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Birçok kamu kurumunun kendi içinde resmi yazışmaları için elektronik belge yönetim sistemini kullandığını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Ancak kamuda kurumlar arası yazışmalar söz konusu olduğunda yine eski usulle yazıların fiziksel olarak postalanması ya da faks çekilmesi gerekiyor. Bu da elektronik ortamın sağladığı hız, verimlilik ve güvenlik potansiyelinden oldukça uzak bir yöntem. Bu duruma çözüm olarak, geçen yıl 'e-Yazışma Projesi' konulu Başbakanlık Genelgesi çıkarıldı ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapması, yazışmalarda kurumlar arası iletim mekanizması olarak da özel durumlar dışında KEP kullanılması talimatı verildi. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte KEP sisteminin kullanımında önemli oranda bir artış olacağını değerlendiriyoruz."

Sayan, kurumsal kimliklerinin güvenli şekilde doğrulanabilmesi için elektronik mühür kullanılabileceğini, nitelikli elektronik sertifikalarla elektronik mühür sertifikaları arasındaki yapısal ve işlevsel farklılıklar nedeniyle uygulanamayan idari ve teknik hususlara ilişkin ilave düzenlemelerin de yapılacağını belirterek, "Türkiye'de, 2005'te sunulmaya başlanan güvenli elektronik imza hizmeti, halen 6 elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından 1 milyon 350 binin üzerinde kullanıcıya, 2012'de sunulmaya başlamış olan KEP sistemi şu anda 8 hizmet sağlayıcı aracılığıyla 267 binin üzerinde kullanıcıya hizmet ediyor." diye konuştu.

Ekonomik büyümeyi sadece resmi rakamların göstermediğini ifade eden Sayan, "Sektördeki gelişmeler bunun kanıtıdır. Teknoloji büyüyor, sektör hızlı bir şekilde kendini değiştiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşacağız. Türkiye için daha çok çalışmalı, her daim değişim ve dönüşüm içinde olan dijital dünyayı yakalamalı hatta bu değişimin öncüsü ülkelerden olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, çalıştayla tarafları bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamayı, istişare etmeyi, sorunlara ortak akılla çözüm üretmeyi, mevcut iyi uygulamaları görerek öğrenmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta hususunda yapılan çalışmaların Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümüne büyük katkı sağlayacağını ifade etti.