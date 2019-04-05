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Elektronik müzik sahnesinin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor

- Elektronik müzik sahnesinin en iyi isimleri Acid Pauli, Armen Miran, Adana Twins Ankara’ya geliyor

Elektronik müzik sahnesinin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor
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İSTANBUL (AA) - Spring Celebration Weekend, 13-14 Nisan'da elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

Red Bull Music'den yapılan açıklamaya göre oluşturduğu kürasyonlarla müzikseverlere özgün deneyimler yaşatan Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend, 13-14 Nisan'da elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

İki gün boyunca bir festival alanına dönüşecek olan Kite Performance Hall'da, Acid Pauli, Armen Miran, Hidden Empire, Adana Twins ve Unders gibi elektronik ve techno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri performans gösterecek.

Elektronik müziğin en ilham verici isimlerinden, dünyanın önde gelen elektronik müzik festivallerinde yer alan Acid Pauli, kendine has deep-tech ve tech-house arası gidip gelen ritimleriyle sevilen Armen Miran, elektronik müzik dünyasının yeni yükselen yıldızları Hidden Empire, techno müzik dünyasının sevilen isimleri Adana Twins, doğu motifleriyle süslü "Syria" şarkısı ile müzik sahnesine yeni bir marş kazandıran Unders, 13-14 Nisan’da Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend ile Ankara Kite Performance Hall’da olacak.

İki gün boyunca iki ayrı sahnede performans gösterecek yabancı müzisyenlere ek olarak, İlker Aksungar, Cihangir Çınar gibi yerli sahneden isimler de Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Etkinliğin biletleri ise Biletino.com’da satışta.

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Red Bull Music
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