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Elektronik ürünlere taksit düzenlemesi yürürlükte

- Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamayacak - Fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı geçemeyecek

Elektronik ürünlere taksit düzenlemesi yürürlükte
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe geçici 4'üncü madde eklenerek, "Fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır." ifadelerine yer verildi.


- Tablet ve bilgisayara alımlarında kredi vadesi 6 ayı aşamayacak


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz." şeklinde değiştirildi.

İlgili yönetmeliğe "Fiyatı 3 bin 500 yüz Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır." geçici 5'inci madde eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
BilgisayarKredi SayısıTablet
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