ELİT bir destekle stresten kurtul

Doğanın huzur veren atmosferinde ayrıcalıklı hizmetleri ile dikkat çeken Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, açık alan etinliklerinin yanı sıra Fit Life Spa & Wellness’da yer alan tuz odası, cilt bakımı, sıkılaştırma, kişiye özel detoks programı uygulamaları ile misafirlerine farklı ve keyifli deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Türkiye’de birçok ilki bünyesinde barındıran Elite World Sapanca’nın spa ve wellness hizmetleri, bir taraftan tatil yaparken diğer taraftan doğanın kalbinde kendisini yenilemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Dış güzellik ve vücut sağlığı dengesine önem verenler için hazırlanan Fit Life Signature Masajı, saglık paketi, kişiye özel hazırlanan iki veya üç günlük detoks paketleriyle kendini şımartmak isteyenlerin keyfini yerine getiriyor.

Sıradışı bir SPA deneyimi arzulayanlar ise Elite World Sapanca’nın özel hamamında baştan aşağı arınırken, Fresh Corner’da doğanın güzelliğini seyrederken ferahlatıcı ikramlarından tadıp, detoks bakım paketi ve bitki özlerinin ferahlatıcı etkilerini bir arada yaşayabiliyor. Ayrıca Elite World Sapanca’nın misafirleri tuz terapi odasındaki sıcak kum masaj yatağında uzanıp, himalayan tuzu ile kaplanmış olan tuz terapisi odasının keyfini çıkartabilirler.

Elite World Sapanca’da wellness, fitness, yoga, pilates ve meditasyon eğitmenleri ile özel deneyimler yaşayanlar, bir sonraki eğitimlerine İstanbul’daki herhangi bir Elite World Hotels’te devam ederek yeni alışkanlıklar kazanıyor.

Ayrıca Türkiye’de bilinenin dışında bir spa deneyimi yaşatmak amacıyla oluşturulan Fit Life Spa & Wellness’daki hizmetlerin yanı sıra özel olarak tasarlanmış kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri gibi özel alanlarda mevcut.

İstanbul’a oldukça yakın bir lokasyon olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, şehirden kaçarak özel masaj ve cilt bakımı paketlerinden, detox programlarından yararlanmak isteyenler için özel bir fırsatlar sunuyor.

Hijyenik ve güvenli bir tatil için

Elite World Hotels zincirinde yer alan tüm oteller, güvenli turizm sertifikasına sahip olup, yüksek önlem ve güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Elite World CARE (Covid-19 Anti Risk Ekibi) adındaki uzman ekiplerle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmeler sürekli devam ediyor. Konforlu ve güvenli bir tatil için her detayın titizlikle düşünüldüğü Elite World Otelleri’nde misafirler yüzde 50 doluluğu aşmayacak şekilde geniş ve hijyenik alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek ağırlanıyor.