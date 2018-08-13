Elite Concept’te Bayram Kampanyası

Şua İnşaat, yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi olan Kadıköy Fikirtepe’nin en merkezi lokasyonunda konumlanan projesi Elite Concept’te teslime özel başlattığı kampanyasını Kurban Bayramı’nda da devam ettiriyor. Kampanya kapsamında yüzde 30 peşinat ve banka kredisiz 48 ay sıfır faiz fırsatı sunan Elite Concept’in iki bloğu hemen teslime hazır durumda. Projeden ev sahibi olmak isteyenler arife günü ve bayramın üçüncü gününden itibaren satış ofisini ziyaret edebilirler.



24 katlı 3 blokta 1+1’den 4+1’e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 785 konut, 26 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşan Elite Concept, İstanbul’un dört bir yanına hakim manzarasıyla yoğun ilgi görüyor. Elit bir yaşam konseptinin yanı sıra eğlence, kültür, alışveriş, yatırım ve hayatın tam merkezindeki konumuyla da kısa vadede yüksek kazanç vadediyor.



Farklı ulaşım alternatiflerinin kesişim noktasında

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Elite Concept; E-5 karayoluna 1 dakika mesafede, metro ve metrobüsün yanı başında bulunuyor. Kadıköy Fikirtepe’nin en merkezi lokasyonunda bulunan proje yaklaşık olarak; Bağdat Caddesi’ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 5 dakika, Avrasya Tüneli’ne ve Harem Arabalı Vapur İskelesi’ne 8 dakika, Kadıköy vapur iskelesine, Moda sahiline ve Kalamış Marina’ya 10 dakika ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 dakika mesafede konumlanıyor. Birçok eğitim kurumu, hastane ve alışveriş merkezine sadece birkaç dakikalık mesafede bulunuyor.



Ünalan Kavşağı Elite Concept’in değerini katlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Elite Concept’in değerini katlayacak olan Ünalan Kavşağı, viyadük ve bağlantı yolları sayesinde E-5 Ankara istikametine, Avrasya Tüneli’ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Fikirtepe’den direkt ulaşım sağlayarak ulaşımı daha da kolaylaştıracak. İki yıl içinde tamamlanması öngörülen çalışmalar kapsamında; mevcut Ziverbey ve Göztepe köprüsünden giriş ve çıkışlara ek olarak Hasanpaşa, Medeniyet Üniversitesi, Ünalan ve Yumurtacı Abdi Bey Caddesi’nden 4 giriş ve 3 çıkış yolu verilecek. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Standı’ndan geliş yönünden de direkt Fikirtepe’ye bağlantı sağlanacak.



Daireleri çepeçevre saran balkonlar

İstanbul’daki yüksek katlı projelerde eşine az rastlanır şekilde dairelerin etrafını çepeçevre saran balkonları ile de farklılaşan Elite Concept, bu sayede sakinlerine hava alma ve gelen güneş ışığını kırarak manzarayı kusursuz bir şekilde izleme fırsatı sağlarken aynı zamanda pencere temizliğinin daireler tarafından kolaylıkla yapılabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca açılabilen pencereleri sayesinde evlerin rahatlıkla havalandırılmasına olanak sağlıyor.



Bölgenin kendi içinde açık teras bahçeleri olan ilk projesi

Yüzde 75’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrılan Elite Concept’in sosyal tesisleri içinde; kapalı havuz, sauna, buhar odası, fitness center, cafe, süs havuzları, koşu ve yürüyüş parkurları, çarşı otoparkı ve kapalı otopark yer alıyor. Ayrıca bölgenin kendi içerisinde açık teras bahçeleri bulunan ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Blok zeminlerinde yer alan çarşı caddedeki mağazalar ise giyimden gıdaya, eczaneden markete, banka şubelerinden ATM’lere kadar tüm önemli ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanacak.



Dünyanın en yüksek kulesinde kullanılan Guardian marka özel camlar

Elite Concept, bir yanda adalar, deniz ve tarihi yarımadanın göz alıcı siluetini diğer yanda Çamlıca’yı gören İstanbul’un dört bir yanına hakim manzarasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 90 cam panoramik cephe mimarisi ile bu manzarayı kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılan projede, modern zamanların Babil Kulesi olarak adlandırılan Dubai’deki Burj Al Khalifa ve dünyanın en yüksek kulesi olmaya hazırlanan Cidde’deki Jeddah Tower gibi prestijli projelerde kullanılan Amerikan menşeli Guardian markasının reflekte camları tercih edildi. Güneşe karşı yüksek performanslı koruma sağlayan bu özel camlar, daire içlerinde ısı ve morötesi ışık artışına neden olabilecek güneş enerjisini en aza indirirken, her türlü uygulama için görünür ışık iletimini ise maksimum noktaya çıkarıyor.



Akıllı ev konsepti aidatları azaltacak

Akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen akıllı ev konsepti ile hayatı kolaylaştıran proje, doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla planlandı. Elite Concept’teki tüm peyzaj alanlarının sulaması ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı; banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan sular ve yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi ile gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı için de güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden yararlanılacak. Bu uygulamalarla elde edilecek tasarruf, işletme maliyetlerinin minimuma düşürülmesini ve aidatların azalmasını sağlayacak.



Özel tasarım mobilya, kapı, granit ve pencere sistemleri

Elite Concept’in mobilya, dolap, kapı, granit ve pencere sistemleri gibi pek çok detayı Şua Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Elite Design bünyesinde Samandıra’da konumlanan üretim tesisinde projeye özel olarak tasarlanıp üretiliyor. Yüksek kaliteye sahip özgün tasarımlarla donatılmış projede, standartlar kapsamında yeterli olan C-35 yerine deprem dayanımı daha yüksek olan C-45 beton kullanıldı.