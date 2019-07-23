Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.



​Ödemelerin 25 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25-28 Temmu'da zamlı ödencek" diye konuştu.



2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek.