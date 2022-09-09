Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı!

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DENİZBANK
Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina
Ek ödül
Toplam Promosyon 1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425 1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600 2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
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AKBANK
Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı 0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL 1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL 2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL
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TÜRKİYE İŞ BANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Maaş Aralığı Promosyon Tutarı 0 - 1.499 TL 5.000 TL 1.500 - 2.499 TL 6.250 TL 2.500 TL ve üzeri 7.500 TL
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TEB
Emeklilere 8.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilere emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.
Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon 0-1.499 TL 500 TL 5.000 TL 5.500 TL 1.500-2.499 TL 625 TL 6.125 TL 6.750 TL 2.500 TL ve üzeri 750 TL 7.250 TL 8.000 TL