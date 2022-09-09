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Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı!
Emeklilere 10 bin TL promosyon...
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Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı!

2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi!Emekli promosyon ödemelerindeki son durum, SSK ve Bağ-Kur'luların gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan emekli zammının ardından bankalar emekli promosyonu yarışına girdi. Promosyon miktarları bu yıl rekor seviyeye ulaşırken en yüksek emekli promosyonu ödemesi 10 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi 2022 banka banka emekli promosyon kampanyaları...

Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı!

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, ek gelir elde etmek isteyen binlerce emekli tarafından takip ediliyor. Müşterilerini başka bankaya kaptırmamak veya yeni müşteri edinmek isteyen bankaların promosyon yarışı sürerken, kampanyaların başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar yükselirken bazı bankalar, emekli yakınını getirenlere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. İşte, bankaların kampanyaları...

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!

    Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

    Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    DENİZBANK

    Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina

    Ek ödül    		 Toplam Promosyon
    1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425
    1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600
    2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    Emekli maaşınızı Denizbank şubelerine gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    AKBANK

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    INGBANK

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,

    2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Kampanya 31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    0 - 1.499 TL 5.000 TL
    1.500 - 2.499 TL 6.250 TL
    2.500 TL ve üzeri 7.500 TL

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    TÜRKİYE FİNANS

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    • 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2.250 TL’ye kadar
    • 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar
    • 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    YAPIKREDİ

    2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.

  • Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    TEB

    Emeklilere 8.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilere emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.

    Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
    0-1.499 TL 500 TL 5.000 TL 5.500 TL
    1.500-2.499 TL 625 TL 6.125 TL 6.750 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 7.250 TL 8.000 TL

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Anahtar Kelimeler:
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