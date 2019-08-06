Emeklilere kötü haber! Bazı ikramiyeler 250 lira ile sınırlanacak

Emekliler, bayram ikramiyesi alacakları 8 ve 9 Ağustos tarihlerini bekliyor. Ancak, emeklilerin hepsine 1.000 TL ikramiye verilmeyecek. Peki, kimler daha az ikramiye alacak?



Ancak ikramiyeler kişi değil dosya bazından ödendiği için dul ve yetimlerin alacağı ikramiye tutarı 1.000 TL olmayacak. Bu kişiler, emekli dosyasındaki payları oranında ikramiye alacaklar.



Örneğin eşinin vefat etmesi nedeniyle SGK'dan yüzde 50 hisse oranı maaş alan eşe 500 TL, yüzde 25 hisse oranı ile yetim maaşı alan çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. İki çocuk varsa her biri 250 TL alacak. Çocukların ikiden fazla olması durumunda, 1.000 TL ikramiye anne ve çocukları arasında paylaştırılacak.



Kimler 250 TL ikramiye alacak?



Dul ve yetimlerin yanı sıra iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bayram ikramiyesi ödenecek. Bu kişiler, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alacak. Örneğin iş kazası nedeniyle ‘meslekte kazanma gücü kayıp oranı’ yüzde 25 olan kişiler, bin TL'nin yüzde 25'i oranında, yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi alacak.



Birden fazla dosyadan maaş alanlara ise en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. Emekli aylığı ile sürekli iş göremezlik ödeneğinin birleşmesi durumunda da yine bir tek emekli ikramiyesi verilecek. Aynı anda babasından yetim, eşinden dul maaşı alan emekliler, yalnızca bir dosyadaki hissesi oranında ikramiye alacaklar.



Malullük maaşı alanlarla, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek.



SGK verilerine göre; 11 milyon 867 bin 931 dosyadan, 12 milyon 613 bin 151 kişi emekli aylığı alıyor. Buna göre, 745 bin kişiye dul ve yetim aylığı ödeniyor. 75 bin kişiye de sürekli iş göremezlik ödeneği veriliyor. Dolasıyla bu kişiler, bayram ikramiyesini bin TL yerine hissileri oranında 500 veya 250 TL olarak alacaklar.