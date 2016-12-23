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Emeklinin ve esnafın gözü Başbakan'da

Emekliler kendilerine verilecek banka promosyonu miktarını, esnaf da kurulacak Esnaf Fonu'nun içeriğini öğrenmek için Başbakan Yıldırım'ın yapacağı açıklamalara odaklandı.

Emeklinin ve esnafın gözü Başbakan'da

ANKARA (AA) - Milyonlarca emekli ve esnaf, ilgili bakanlıklarda alt yapıları tamamlanarak Başbakanlığa gönderilen banka promosyon ve Esnaf Fonu çalışmalarının sonucunu beklemeye başladı. Emekliler kendilerine verilecek banka promosyonu miktarını, esnaf da kurulacak Esnaf Fonu'nun içeriğini öğrenmek için Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı açıklamalara odaklandı.

Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar Başbakanlığa sunuldu.

Başbakan Yıldırım'ın, kamuoyunun beklentilerinin altında kalması nedeniyle sunulan rakamları tekrar gözden geçirip bankalarla görüştükten sonra rakamlara son hali verilerek yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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