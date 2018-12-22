Emirates, 190. Boeing 777 uçağını teslim aldı

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, en son teslim aldığı Boeing 777 uçağı ile filosunda, önemli bir aşama kaydetti. Dünyada Boeing 777 uçaklarının en büyük işletmecisi ve dünyadaki, Boeing 777 ailesinin altı versiyonunun hepsini kullanan tek havayolu olan Emirates’e teslim edilen A6-EQP modeli uçak, havayolunun 190. Boeing 777 uçağı olma özelliği taşıyor.

Boeing tarafından şu ana kadar üretilen her sekiz 777 uçağından biri, Emirates’e teslim edilmiş durumda. Emirates, ayrıca, Boeing 777-8 ve 777-9 adlı iki yeni nesil modeli uçuran ilk havayolu şirketlerinden birisi olacak.



Emirates ayrıca 146. Boeing 777-300ER model uçağını da teslim aldı. Şirket, ilk Boeing 777-300ER uçağını, filosuna, Mart 2005 tarihinde dahil etti. Son 13 yılda, 777-300ER uçakları, Emirates filosunun belkemiği haline geldi ve şu anda, şirketin küresel ağındaki 119 destinasyona uçuyor.



Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark konuya dair yaptığı açıklamada: “Boeing 777-300ER, dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi olan Emirates’in başarı öyküsünde bir dönüm noktası olmuştur. Uçağın verimliliği, menzili ve taşıma kapasitesi ile altı kıtadaki yolcularımızı, Dubai üzerinden birbirine kavuşturmamıza ve kendilerine neredeyse benzersiz bir uçuş deneyimi sunmamıza imkân tanıdı. Filomuzdaki 146 uçağı ile Boeing 777-300ER, gelecek yıllardaki faaliyetlerimizde ve küresel turizm ve ticaret fırsatlarını kolaylaştırmamızda başrolü oynamaya devam edecek” dedi.



Sir Tim Clark Boeing’le olan ortaklık hakkında ise, “Son otuz yılda, Boeing’le, 777 programı üzerinde kol kola çalıştık ve 2020 yılında 777-8 ve 777-9 uçaklarını teslim aldığımızda, bu ortaklığı daha da geliştirmiş olacağız” dedi.



Emirates’in Boeing 777 filosu, 1996 yılından beri, 1.28 milyondan fazla uçuşla, 350 milyona yakın yolcu taşıdı ve 6.6 milyar kilometrelik mesafe kat etti. Bu, neredeyse 8.600 kez Dünya’dan Ay’a gidip gelmeye denk gelen bir rakam.



Yolcu deneyimi ve güvenliğinin standartlarını belirleyen Emirates, uçak-içi ürün ve hizmetlere sürekli yatırım yapıyor. Şirket, en son tamamen kapalı First Class özel süitler, Business ve Economy Class kabinlerine yönelik daha da kaliteli hale getirilmiş uçak içi eğlence sistemleri ve yeni tasarlanan koltukları ile birlikte, yeni Boeing 777-300ER kabinlerini lanse etti. Emirates ayrıca, yolcu konforunun arttırılması için, yeni ve daha geniş Business Class koltukları ve tamamen yenilenen Economy Class’la birlikte, 10 Boeing 777-200LR uçağını yenilemeye yönelik, bir program başlattı.



2009 yılından beri, Emirates, küresel ticareti kolaylaştırmak üzere, özel tahsisli Boeing 777-F nakliye uçaklarını da işletiyor. Emirates’in, uçuş başı 100 tondan fazla kapasiteye sahip olan ve 13 adet Boeing 777-F’den oluşan filosu, ağır ve büyük çaplı nakliyatlar, ilaç ürünleri, çiçekçilik ürünleri ve yarış atları gibi, çeşitlilik taşıyan yükleri, haftalık tarifeli uçuşlarla, 40’tan fazla küresel destinasyona taşıyor. 2017 yılında, Emirates’in Boeing 777-F uçakları, normal operasyonları dışında, 370 charter uçuşu gerçekleştirdi.



Emirates, dünyadaki en genç uçak filolarından birisini işletiyor ve ortalama uçak yaşı 5.87. Bu rakam, havacılık endüstrisindeki kabul edilen normdan çok daha düşük bir rakam olma özelliğine sahip. Şirket, yaşlanan uçakları emekliye çıkararak ve daha yeni ve daha gelişmiş olanları lanse ederek, filo yenileme stratejisini uyguluyor ve bu da operasyonlarını daha verimli hale getiriyor.

2020 yılından itibaren, şirket, 35 adet Boeing 777-8 ve 115 adet Boeing 777-9’u teslim almaya başlayacak. Yeni nesil uçaklar, daha iyi yakıt kullanımı olan bir tasarıma sahip olacak ve pencereleri daha geniş, duvarları daha yüksek, kabin basıncı ve nemi daha da arttırılmış hale getirilirken, kabinlerin kendisi de genişletilecek ve uçak içi eğlence sisteminin de daha fazla geliştirilmesi ile üst düzey yolcu deneyimine katkıda bulunulmuş olacak.