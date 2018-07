Emisyon kapasitesinin çoğunu et ve süt sektörü kullanacak - Küresel et ve süt ürünleri sektörü 2050'ye kadar dünyanın yıllık sera gazı emisyonu kapasitesinin yüzde 80'ini tüketecek - Dünyanın en büyük beş et ve süt ürünleri şirketinin yıllık sera gazı emisyonu ExxonMobil, Shell ve BP gibi enerji şirketlerinden daha yüksek seviyede bulunuyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02