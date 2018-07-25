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Emisyon kapasitesinin çoğunu et ve süt sektörü kullanacak

- Küresel et ve süt ürünleri sektörü 2050'ye kadar dünyanın yıllık sera gazı emisyonu kapasitesinin yüzde 80'ini tüketecek - Dünyanın en büyük beş et ve süt ürünleri şirketinin yıllık sera gazı emisyonu ExxonMobil, Shell ve BP gibi enerji şirketlerinden daha yüksek seviyede bulunuyor

Emisyon kapasitesinin çoğunu et ve süt sektörü kullanacak

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY- Küresel et ve süt ürünleri sektörünün, öngörülen hızda büyüdüğü takdirde, 2050'ye kadar dünyanın yıllık sera gazı kapasitesinin yüzde 80'ini kullanacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin, tarımsal faaliyetleri destekleyen GRAIN Organizasyonu ile Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmadan derlediği bilgilere göre, et ve süt ürünleri endüstrisinin yıllık sera gazı emisyonu giderek artıyor.

Küresel et ve süt ürünleri üretimindeki toplam emisyonların yüzde 60'ı ABD, AB, Kanada, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin'den kaynaklanıyor.

Araştırmaya göre, dünyanın en büyük beş et ve süt ürünleri şirketinin toplam yıllık sera gazı emisyonu, ExxonMobil, Shell ve BP gibi enerji şirketlerinden daha yüksek seviyede bulunuyor.

Küresel et ve süt ürünleri sektörü öngörülen hızda büyüdüğü takdirde, sektörün 2050'ye kadar dünyanın yıllık sera gazı kapasitesinin yüzde 80'ini tüketeceği öngörülüyor.

Et ve süt üretiminde lider konumda bulunan 20 gıda şirketi, yıllık 933 milyar ton sera gazı emisyonuna yol açıyor. Bu miktar ise Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere ve Avusturalya gibi ülkelerin yıllık sera gazı salımından daha yüksek seviyede bulunuyor.

- Kollektif adımlar atılması gerekiyor

Araştırmaya göre, dünya genelinde sera gazı emisyonuna sebep olan "kartelin" etkisinin azaltılması için çiftçi, çalışan ve tüketicilerin kollektif adımlar atması gerekiyor. Ayrıca, gelecekte felaketlere yol açabilecek iklim değişikliği etkisinin tüm bireyleri etkileyeceği göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin de bu alanda mücadele etmesinin zorunlu hale geldiği vurgulanıyor.

Araştırmaya ABD, Kanada, Avrupa Birliği, İsviçre, Çin, Japonya, Tayland, Brezilya, Arjantin, Yeni Zellanda ve Suudi Arabistan'dan 35 şirket katıldı. Bu şirketler arasında Danone, Nestle, Aria Gıda ve Fonterra gibi sektörde lider konumda bulunan firmalar yer aldı.

Öte yandan, Paris Anlaşması kapsamında dünyada 1,5 derecelik küresel ısınma limiti hedefinin yakalaması için, 2050'ye kadar toplam 38 milyar ton emisyon azaltımı yapılması gerekiyor.


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EnerjiGıdaGrainKarbon EmisyonuTarım Ve Ticaret Politikaları Enstitüsü
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