Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya food istanbul
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İSO'ya konuk olacak

- Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu'nun konuk olacağı 27 Mart'taki İSO'nun mart ayı meclis toplantısında sanayinin büyümesinde inşaat sektörünün rolü ele alınacak

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İSO'ya konuk olacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 27 Mart'taki meclis toplantısına katılacak.

İSO'nun açıklamasına göre, İSO'nun Odakule düzenlenecek meclis toplantısı, "Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu" ana gündemi ile gerçekleştirilecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya katılacak Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emlak Katılım BankasıIso
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5