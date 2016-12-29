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Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu

Emlak Konut'un, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum dernek payı 508 milyon 729 bin lira olacak.

Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu

İSTANBUL ( AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum dernek payı 508 milyon 729 bin lira olacak.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüz ölçümü 1 milyon 98 bin 649,18 metrekare olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29 Haziran 2016'da protokol, 27 Aralık 2016'da da ek protokol imzalandığı hatırlatıldı.

Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payının 508 milyon 729 bin 251,72 lira olacağı belirtilen açıklamada, ihale yöntemiyle geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Galatasaray Spor Kulübü Derneğine, yüzde 20'sinin Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacağı kaydedildi.

Emlak Konut'un 29 Haziran 2016'da KAP'ta yayımlanan açıklamasında, söz konusu protokolün, İstanbul Bakırköy'deki Florya Mahallesi'nde 22 bin 627 metrekare yüz ölçümlü ve Beykoz'daki Riva Mahallesi'nde 1 milyon 76 bin 22,18 metrekare yüz ölçümlü arsalar üzerinde birlikte proje geliştirmek amacıyla imzalandığı bildirilmişti.

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