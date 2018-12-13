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Emlak Konut'un Saraçoğlu Projesi'nde arsa ihalesi iptal

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO'nun, Ankara'nın merkezi Kızılay'da yer alan ve Saraçoğlu Mahallesi'nin özüne sadık kalınarak yenilenmesini amaçlayan "Saraçoğlu Projesi" kapsamındaki arsa ihalesinin ilk oturumu iptal...

Emlak Konut'un Saraçoğlu Projesi'nde arsa ihalesi iptal
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İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO'nun, Ankara'nın merkezi Kızılay'da yer alan ve Saraçoğlu Mahallesi'nin özüne sadık kalınarak yenilenmesini amaçlayan "Saraçoğlu Projesi" kapsamındaki arsa ihalesinin ilk oturumu iptal edildi.

Emlak Konut GYO'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen "Saraçoğlu Projesi"nde ihale süreci bugün başlamış, ihalenin ilk oturumu Emlak Konut'un Ataşehir'deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYO
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