EmlakBank 2019'da ihraçlarla adından söz ettirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, "Bu yıl içinde 2-3 milyar liralık sermaye piyasası ihracı yapmayı, yıl sonunda aralık ayı gibi 1 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Deniz Aksu, EmlakBank'ın Ataşehir'deki yeni genel müdürlük binasında gazetecilerle bir araya geldi. Bankanın 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Aksu, geçmişten bugüne bankanın kısa tarihi hakkında bilgi verdi.

Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde tekrar yapılandırılan ve katılım bankası olması kararı alınan EmlakBank'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan faaliyet iznini 27 Şubat 2019'da aldığını anımsattı.

Bununla beraber bütün entegrasyon süreçlerini hızlıca tamamladıklarını ve 21 Mart'ta merkez şubesi ile hizmet vermeye başladıklarını belirten Aksu, "Faaliyete geçiş tarihi ile birlikte, bankacılık hizmetlerimizi, internet ve mobil şubemizi, fon toplama ve fon kullandırma ürünlerimizi hizmete hazır hale getirdik. Debit kartımız, nakit kart ile kamu bankalarının ortak ATM uygulamasına dahil olduk." diye konuştu..

Aksu, genel müdürlük binasında merkez şubenin yanı sıra Ataşehir, Kadıköy ve Ümraniye İlçe Tapu Müdürlüklerinin de yer alacağını söyledi.

Bir yılda alıp satılan emlakin değerinin 2,7 trilyon lira olduğuna dikkati çeken Aksu, EmlakBank olarak tapu müdürlükleri ile daha sıkı iş birliğinde çalışarak bu alanlara sirayet etmek istediklerini dile getirdi.

Dört ay gibi kısa bir sürede çalışma arkadaşlarının, günde 16 saat çalışarak bankayı yeniden faaliyete hazır hale getirdiklerini belirten Aksu, "Bankanın kuruluş faaliyetlerine başladıktan sonra tasfiye sürecindeki 7 bin 229 dosyayı inceledik. 18 kamyon dolusu hukuki evrakı kısa bir sürede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) desteğiyle bir TMSF iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetimi AŞ'ye devrettik. Söz konusu devir ile bankamıza temiz bir sayfa açtık. Şu anda Türkiye’nin en sağlam bilançosuna sahibiz. Çünkü hiç sorunlu alacağımız yok."





- "Yıl sonunda 15 şubede 426 çalışana ulaşacağız"





Deniz Aksu, kamu sermayeli bir katılım bankası olarak EmlakBank'ın tüm sektörün en donanımlı bankacılarından oluştuğunu söyledi.

Temel amaçlarının, ülkenin gücüne güvenen ekonomik aktörlerinin yanında güçlü bir finansal çözüm ortağı olarak yer almak olduğunu ifade eden Aksu, "Ayrıca ülkemizin kalkınma hedefi yolculuğuna önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm paydaşlar ve iş ortaklarımızla birlikte iş birliklerimizi artırarak sektör için sürdürülebilir finansman modelleri oluşturacağız. Güçlüklere omuz veren bir mekanizma ile geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, Şubat 2019 itibarıyla 145 personelin istihdam edildiğini, çalışan sayısını yıl sonunda 426'ya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde olma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Aksu, "Halihazırda 5 şube için kira imzaladık. Yıl sonunda 15 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Yeteri kadar şubeleşmemiz ve uygulayacağımız ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayacak temel stratejilerimiz olacak. Türkiye’nin bankası olacağız. Şu anda malumunuz dijital bir dünyada yaşıyoruz. Şubeleşme ihtiyacı ne kadar gerekiyorsa o kadar kuracağız. Kamu bankaları ile iş birliği yaparak yaygınlaşma kısmında da daha hızlı adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Gayrimenkul piyasasında piyasa yapıcı kurum olacağız"





EmlakBank Genel Müdürü Aksu, gayrimenkul piyasasında piyasa yapıcı kurum olmayı hedeflediklerini ve kentsel dönüşüme finansal çözümler sunacaklarını söyledi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın geçmişte Ataşehir, Bahçeşehir, Ataköy gibi Türkiye standartlarının üzerinde şehirleşme projelerini finanse ettiğini hatırlatan Aksu, "Yeni vizyonumuzda bu sistemi Türkiye’de oturtmak ve kamunun hizmetine sunmak bulunuyor. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Yapı malzemeleri üreticileri ve kullanıcılarından oluşan inşaat sektörünü en iyi noktaya taşıyacak finansal çözümleri sunan bir banka olmayı hedefliyoruz. Kısa vadeli değil uzun vadeli kazanımları hedefliyoruz. Projelere finansal ortak olabiliriz." şeklinde konuştu.

Aksu, sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye’de yaygınlaştırmayı bankanın ana hedeflerinden biri olarak belirlediklerini vurguladı.

İnsanların barınma ihtiyacının çok kutsal olduğunu ve bu ihtiyaca hizmet edeceklerini söyleyen Aksu, şunları kaydetti:

"Fakat biz bir bankayız, ev, inşaat yapmayacağız. Bu noktada temel fonksiyonumuz, inşaatı yapana güçlü bir finansal iş ortaklığı ile yol arkadaşı olmaktır. Hem reel sektöre hem finans sektörüne destek olmak için piyasaya girdik. Kısa vadede değil, uzun vadede vatanımızın ve milletimizin faydasına olacak işlere odaklanacağız. Odaklanacağımız finansal çözümleri dört temel konuda özetleyebiliriz. Birincisi yapı malzemeleri üretici ve kullanıcıları ile yerel endüstriyel üretimin sürdürülebilir finansmana erişimi. İkincisi mevcut emlak stoklarının doğru fiyatlanması için varlığa dayalı finansman modelleri. Üçüncüsü ihtiyaca uygun finansal çözümler ve sonuncusu tüm kentsel dönüşüm çeşitlerinin fonlanması."

Aksu, gayrimenkul sektöründe kreditörlere teminat olarak verilebilecek stok bulunmadığını, bunların daha önceki kreditörler tarafından teminat olarak alındığını söyledi.







- "Bilanço büyüklüğümüz 5 milyar TL'ye ulaşacak"





EmlakBank Genel Müdürü Aksu, yurt dışında uygulanan ancak Türkiye'de sınırlı uygulanan ya da geçmişte uygulanıp şimdi uygulanmayan birçok modeli kısa vadede hayata geçireceklerini kaydetti.

"Tedarik Zinciri Finansman Modeli", "Uzun Vadeli TL Piyasası", "Varlıkların Yönetimi", "Alım Haklarına Dayanan Kira Sertifikası", "Gayrimenkul Yatırım Fonu", İpotek Sertifikası", "Yabancıya Satış için Yeni Bir Model", "Yapı Tasarrufu Sandığı Sistemi", "Kira Kayıt Sistemi" gibi çözümlerin yanı sıra Tapu Müdürlükleri ile tam entegrasyonun sağlanmasını uygulamaya koyulacağını ifade eden Aksu, yabancılara konut satışında da yeni bir model üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Aksu, önce fon bulacaklarını ve sonrasında bu fonları ilgili alanlara plase edeceklerini belirtti.

EmlakBank'ın sermayesinin 750 milyon TL, öz kaynak büyüklüğünün ise 1,1 milyar TL seviyesinde olduğunu kaydeden Aksu, "Yıl sonunda bilanço büyüklüğümüzün 5 milyar TL seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl içinde 2-3 milyar liralık sermaye piyasası ihracı yapmayı planlıyoruz. Yıl sonunda aralık ayı gibi 1 milyarlık sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "İki Alman firması ile İyi Niyet Anlaşması imzaladık"





Deniz Aksu, Türkiye'de çok ciddi metro yatırımı olduğunu ve bu yatırımda en fazla giderin yürüyen merdiven ve asansörler olduğunu söyledi.

İstatistiki olarak bakıldığında yürüyen merdiven ve asansör alanında 2017'de 188 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirten Aksu, Türkiye'nin bu ticaretle dünyada 4'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Metrolarda kullanılacak yürüyen merdiven ve asansör konusunda yerel bir üreticinin olmadığına dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"O zaman bunları yurt dışından getirmemiz gerekiyor. Onlara yatırım ortamı ve finansal çözüm sunmamız gerekiyor. Şu anda iki tane Alman firması ile Memorandum of Understanding (MoU - İyi Niyet Anlaşması) imzaladık. Bu iki firmanın Türkiye gelmesi için anlaşmaya vardık. Anlaşmaya vardığımız bu asansör ve yürüyen merdiven şirketleri kendileri direkt olarak Türkiye’ye gelecek. Onlar metroya satış yapacaklar. Biz onların satışlarını fonla yacağız. Biz onlara ödeme garantisi sunacağız."





- "Paris ya da Frankfurt'ta olacağız"





Deniz Aksu, yurt dışı hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Brexit ile birlikte Londra’da olan Takas Merkezi’nin ya Paris ya da Frankfurt’a geçmesi düşünülüyor. Dış şubeleşmede hedeflerimiz var. Bu konuda Takas Merkezi'nin nerede olduğu çok önemli. Ya Paris ya da Frankfurt’ta olacağız. Bir yıl içinde bizim yönettiğimiz ve bize hizmet edecek iştirakimiz olacak bir finansal kuruluş kurmayı planlıyoruz."