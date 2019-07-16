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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, AA Finans Masası'na konuk olacak

- Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, AA Finans Masası'na konuk olacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Deniz Aksu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda 18 yıl aradan sonra faaliyete başlayan, ülkenin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki EmlakBank'ın, gayrimenkul piyasasındaki rolüne, kentsel dönüşüme sunacakları finansal çözümlere ve son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıEmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
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