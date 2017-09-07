"Emtia gurusu" Rogers, Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyor

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - "Emtia gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Orta Doğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu belirterek, "Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Tabii ki Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi.

Rogers, yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebileceğini bildirdi.

Jim Rogers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların gelişen piyasalara yönelik ilgisinin devam ettiğini belirterek, Çin ve Rusya gibi birçok piyasanın yükselişte olduğunu gördüklerini, insanların yeniden gelişmekte olan ekonomilere döndüğünü söyledi.

Orta Doğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu ifade eden Rogers, "Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Tabii ki Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi. Rogers, yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebileceğini de bildirdi.





- "(ABD ile Kuzey Kore arasında) Savaşın olmasını beklemiyorum"





Ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, küresel piyasaları etkileyen gelişmeleri değerlendirirken, Kuzey Kore kaynaklı gerilimin Çin’in baskısı nedeniyle savaşa dönüşmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Rogers, şöyle devam etti:

"Eğer Kuzey Kore ile savaş ortamı oluşursa piyasalar bir süreliğine çökecektir. Fakat böyle bir savaşın uzun süreceğini sanmam. Ben savaşın olmasını beklemiyorum. Her zaman gerilim ortamı olduğunda piyasalar bir miktar geriler. Fakat bu yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olur. Çin’in Kuzey Kore'ye 'tamam, artık dur' demesini ve mevcut gerilimin sona ermesini bekliyorum. Mevcut gerilimin yaklaşık bir yıl içerisinde sonlanmasını bekliyorum."

Kuzey Kore krizinin çözülmesinde Çin’in son derece önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Rogers, "Çin, ABD Başkanı Donald Trump’a 'eğer savaşı başlatanın kendisi olması durumunda Kuzey Kore’nin yanında yer alacağını' söyledi. Öte yandan 'Kuzey Kore’ye de savaşı başlatmaları halinde yanlarında yer almayacaklarını' ilettiler. Şu anda savaşı başlatabilecek tek isim Donald Trump. Yine de ben savaş beklemiyorum." ifadelerini kullandı.





- "Büyük çöküş olacak"





Uluslararası piyasalardaki olumlu havanın birkaç yıl içerisinde bozulabileceği tahmininde bulunan Rogers, buna gerekçe olarak S&P 500 endeksindeki hareketleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede artan borçluluk oranını gösterdi.

Jim Rogers, piyasalardaki yükselişin uzun süreceğini düşünmediğini ifade ederek, S&P 500’e bakıldığında hisselerin yüzde 90’ının aşağı yönlü olduğunu, sadece yüzde 10’unun yükseldiğini, bunun savaş riskiyle bir ilgisi bulunmadığını, tüm dünya borsalarında problem olması halinde bundan kimsenin kaçamayacağını söyledi.

Küresel krizlerin bir günde oluşmadığını, kümülatif bir şekilde problemlerin etkileşimi ile ortaya çıktığını belirten Rogers, şunları kaydetti:

"2008 yılında tüm dünyada yüksek borçluluk seviyeleri nedeniyle büyük bir sorunumuz vardı. 9 yıl sonra borçlarımız daha da yüksek. ABD piyasalarında her zaman iki yılda bir gerileme olur. ABD Merkez Bankası (Fed) bir sorun çıkmayacağını söylüyor. Eğer onlara inanıyorsanız tabii beni dinlememeniz lazım. Krizden bu yana 9 yıl geçti. Fakat borç giderek artıyor."

Fed'in olası para politikası adımlarını da değerlendiren Rogers, "Problemlerle karşılaşacağız. ABD, halihazırda dünya tarihinin en borçlu ülkesi durumunda. ABD’de faiz oranları ya piyasa koşullarıyla ya da Fed’in kararıyla artacak. Fakat zaman içerisinde daha ciddi sorunlar oluşacak. Fed, panikleyerek geri dönüp piyasaları kurtarmaya çalışacak. Bu bir süreliğine işe yarayabilir. Fakat sonrasında büyük çöküş olacak. İşte o zaman ciddi sorunlarımız olacak." ifadelerini kullandı.



