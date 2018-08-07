"En az borcu olan şirketlerdenim"

İSTANBUL (AA) - Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, oturup da "yandık bittik" deme zamanı olmadığını söyledi.

Ağaoğlu, "Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Biz iş adamı olarak üzerimize düşeni yapacağız. İstihdam oluşturmaya devam edeceğiz."

Ali Ağaoğlu, "Avrupa'nın En Büyük Yaşam Projesi" olarak adlandırdığı, Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Bodrum projesine ilişkin düzenlenen basın toplantında konuştu.

Bodrum'da Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olmaya aday bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Ağaoğlu, Bodrum'un yazlık yaşam alanı olarak lanse edildiğini, ancak artık bu proje ile Bodrum'un kaderinin değişeceğini söyledi.

Ağaoğlu, 12 ay yaşamın canlı olduğu bir yaşam alanı tasarladıklarını kaydederek, "Bodrum denilince akla milyon dolarlar, milyon avrolar geliyor. Bodrum sadece A+ gelir grubuna sahip olanların yaşayacağı bir yer gibi lanse ediliyor. Ancak bizim projemiz herkesin ev alabileceği bir proje olacak. Bu projede her kesime hitap edeceğiz Bodrum'da." diye konuştu.

Şu anda bu işi en iyi bilen uluslararası ve yerel uzmanlarla çalıştıklarını aktaran Ağaoğlu, Bodrum'da kültürüyle, sosyal aktiviteleriyle yaşanacak bir alan planladıklarını aktardı.

Ağaoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bodrum biraz küçük İstanbul gibi olmaya başlamıştı. Biz Bodrum'un tekrar o nostaljik yaşamını hayata geçiriyoruz. Eski Bodrum'u özleyenler, Bodrum'un özünü yaşamak isteyenler için bir yaşam alanı hayata geçiriyoruz. İçinde kreşinden lisesine kadar eğitim kurumları olan, artık Bodrum'da 12 ay hem yaşayacak hem çalışacak, içinde golf sahaları ofisleri bulunan, bir proje haline getiriyoruz. Botanik bahçeleri bulunacak. Bodrum'un klasik doğasını ve yeşilini yaşatacak bir proje hayata geçiriyoruz. Herkes Bodrum'dan ev sahibi olacak ve erişilebilir olacak. Burada birinci amacımız herkesin rahatlıkla erişebileceği bir proje yapmak ve bunu yapıyoruz."

Ağaoğlu, Bodrum'da 12 milyon metrekare alan üzerinde projeyi hayata geçireceklerini kaydederek, araziyi yıllar önce aldıklarını, bu yüzden uygun maliyetlerle konutu üretebileceklerini bildirdi.

Projenin kapasitesinin 30 bin kişi olacağını dile getiren Ağaoğlu, Bodrum'un nüfusunun yüzde 10 artacağını aktardı.

Ağaoğlu, projeyi daha önce yabancılara hitap eder şekilde tasarladıklarını anımsatarak, ancak sonra yerli ve yabancıya hitap eden bir projeyi gündeme aldıklarını, bugünün ihtiyacına yönelik bir proje hayata geçireceklerini anlattı.

Projenin 5 milyon metrekarelik ilk etabı için 3-4 milyar liralık yatırım yapacaklarını kaydederek, 10-12 milyar liralık hasılat beklediklerini, projenin tamamında ise 7-8 milyar liralık yatırım, 20 milyar liralık hasılat elde etmeyi umduklarını aktardı.

Ağaoğlu, projenin tamamını 6 yılda hayata geçireceklerini, ilk etabını ise 3 yıl içerisinde teslim edeceklerini bildirdi.









- "Yandık bittik' demenin zamanı değil yatırıma devam"





Ağaoğlu, Türkiye'nin çeşitli sıkıntıların içinde olduğunu, ancak kendilerinin oturup da "yandık bittik" demediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dünyanın da Türkiye'nin de güllük gülistanlık olmadığını zaten biliyoruz. Ancak bu böyle diye kabuğumuza çekilip seyirci kalamayız. Binlerce çalışanımız var. Gerekirse bazı varlıklarımızı satıp hayatımızı devam ettirme yönünde işimizi en iyi şekilde yapıp ekonomiye katkı sağlama noktasında elimizden geleni yaparız. Ekonominin dönmesi lazım. Biz işimizin başındayız. İş adamı olarak çarkların dönmesini sağlayacağız. Ekonominin, çarkların dönmesi lazım."

Ağaoğlu, "Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Biz iş adamı olarak üzerimize düşeni yapacağız. İstihdam oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Kendilerinin her zaman piyasaların dalgalanmaya girdiği dönemlerde hamle yaptıklarını dile getiren Ağaoğlu, bu dönemde de beklemediklerini, belirsizliklerin yaşandığı dönemde yeni bir proje ile gündeme geldiklerini aktardı.

Ağaoğlu, dünyanın en güçlü teknik ekibine sahip olduklarını belirterek, "Maslak 1453 herkesin altından kalkacağı bir proje değildi. Bodrum projesi de çok büyük bir proje bunun da üstesinden geleceğiz. Bütün ekibimiz 7 gün 24 saat alanında uzman uluslararası ve yerel danışmanlarla çalışıyor. Bodrum'un eksiğini tamamlayacak bir yaşam alanı kazanacağız." şeklinde konuştu.





- "Başarılı olduğumuz için en ufak olumsuzlukta ismimiz çıkıyor"





Ağaoğlu, şu anda faizlerin yüksek olduğunu, parası olanın iyi de mevduat aldığını belirterek, "Ancak kolay para kazanıyorlar diye harcamasınlar. Biz geliyoruz Bodrum'da onlara ev vereceğiz. Bugün alınan ve cazip görülen faiz oranı enflasyonla eriyor ve o alınan para ileride o gayrimenkulü almaya belki de yetmeyecek." dedi.

Sektörün önde gelen başarılı şirketlerinden olduklarını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden en ufak olumsuzlukta ismimiz çıkıyor, çeşitli dedikodular çıkıyor. Maalesef biraz başarıyı kıskanan bir toplumuz. Bir sporcu dünya çağında başarı elde eder, ona bir şeyler addetmeye çalışırız, bir sanatçımıza bir şeyler uydurmaya çalışırız. Başarıyı kıskanan bir toplum olduk. Sektörde en ufak bir şey olduğu zaman bizim adımız geçiyor. Biraz ölü sevici bir toplum mu olduk bilmiyorum. Böyle de bir toplum olarak eksikliğimiz var. Türkiye'ye ben her zaman güvendim ve güveniyorum. Bütün varlığım Türkiye'de. Yüzde 100 yerli ve milliyim. Yurt dışında 1 lira varlığım ve param yoktur."





- "Türkiye, bu olaylardan güçlenerek çıkacak"





Ağaoğlu, Türkiye'nin bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağını kaydederek, "Bundan birkaç ay önce dünyanın en büyük, İsviçre kökenli bir şirketin İspanyol CEO'sunu burada ağırladım. O bizzat bana, 'Türkiye gelecek 10 yılın Avrupa'da parlayan yıldızı olacak.' dedi." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecekte önünün açık olduğuna gönülden inandığını vurgulayan Ağaoğlu, ekonomimize katma değer sağlamaya, işlerini yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ağaoğlu, şirketle ilgili çıkan söylentilere ilişkin şunları kaydetti:

"Şu anda bilanço büyüklüğümüz 17 milyar lira. Yani 17 milyar liralık mamul, yarı mamul duran varlıklarımız var. Bunun haricinde 18 enerji şirketimiz var. Şahsi mal varlığımız hariç. Enerjide yatırımlara devam ediyoruz. Her alanda yatırımları sürdürüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjide lisanslarımız var. Paraya ihtiyacım olursa malımla vedalaşmasını bilen bir insanım. Fiyatını bulunca ceketim dahil her şeyi satarım. Malımla duygusal bağım yok. Kısa vadeli yükümlülüğümüz fazla değil. Biliyorsunuz Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'ni yapıyoruz. Orada ciddi yatırım yaptık, orası biraz aksadı. Onun finansal yükünü taşıyoruz ama benim tüm borcum finans merkezine yatırdığım paranın yarısı bile değil. Orada yaklaşık 400 milyon lira borç kapattık. Ben hep özkaynakla çalışan bir şirketiz."





- "Toplam borcum yaklaşık 200 milyon dolar"





Ağaoğlu, sosyal medyada konkordato ilan edeceğine dair söylentileri anımsatarak, "Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil." dedi.

Finans merkezine ortak olmak için ciddi talepler olduğunu dile getiren Ağaoğlu, ancak bu yatırımcı grupların muhatap olarak kamuyu görmek istediğini, bunun sağlanması halinde ciddi yatırımcılar ve ortaklar geleceğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Finans merkezine 400 milyon dolar yatırım yaptım. Şu andaki toplam borcum bunun yarısı bile etmiyor. Yaklaşık 200 milyon dolar. Kaldı ki 400 milyon liralık bir banka borcunu da kapattım. Şu anda en karlı iş yenilenebilir enerjide. Üretimde olan iki RES Projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım." dedi.

- "Konut balonu yok"





Ağaoğlu, inşaat sektöründe sürekli sıkıntı olduğuna dair söylemler olduğunu kaydederek, ancak yılın ilk yarısında 600 bin konut satıldığını, satışların geçen yıldan çok az geride olduğunu söyledi.

Kur dalgalanmalarına ve bu dalgalanmaların inşaat maliyetlerine etkisine ilişkin soruya karşılık Ağaoğlu, bu durumun sadece Türkiye'de yaşanmadığını akardı.

Ağaoğlu, konut maliyetlerine yüzde 20-25 gibi bir ek maliyet geldiğini, ancak müteahhitlerin karlarından feragat ederek konut satışlarını önceki fiyatlardan sürdürdüğünü anlattı.

Bir soru üzerine Ağaoğlu, Türkiye'de konut balonu olduğuna inanmadığını belirterek, "Aslın konuta ihtiyacı olan C gelir grubu. Bu gruba konut üretmeliyiz. İstanbul'daki arsa fiyatlarıyla bunu yapmak mümkün değil. Şu anda devletin elinde inanılmaz bir arazi stoğu var. Devlet bize arazi tahsis etsin, 'şu fiyattan yap ve sat' desin. Bu şekilde ciddi konut satılır." dedi.

Ağaoğlu, Türkiye'nin sıkıntılı bu süreçten güçlenerek çıkacağının altını çizerek, ancak bu dönemde Türkiye'nin hata yapma lüksü olmadığını, devletin bir an önce tasarrufa başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.