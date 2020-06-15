En baba pazarlama hareketini başlattı

ÇiçekSepeti, özel günlerin her bir müşterisi için aynı duyguları ifade etmeyebileceğinin farkındalığı ile başlattığı Duyarlı Pazarlama Hareketi’ni Babalar Günü’nde de sürdürüyor. ÇiçekSepeti, Duyarlı Pazarlama Hareketi kapsamında özel günlerde e-posta, bildirim ya da kısa mesajla iletişim tercihini müşterilerine bırakıyor.

Online alışveriş sektörünün önde gelen e-ticaret sitelerinden ÇiçekSepeti.com, herkes için aynı pozitif duyguları barındırmayan özel günlerde, markalar tarafından yapılan hatırlatmaları, bildirimleri görmenin bazılarımız için zor olabildiğinin bilinciyle başlattığı Duyarlı Pazarlama Hareketi’ni Babalar Günü’nde de sürdürüyor.

Duyarlı Pazarlama Hareketi kapsamında iletişim tercihlerini müşterilerine bırakarak, bu özel günlerde mesaj, bildirim ya da e-posta almak istemeyenlerin seçimine saygı gösteriyor ve herhangi bir bildirim, mesaj ya da e-posta göndermiyor. Özel günlere yönelik bildirim almak istemeyen ÇiçekSepeti üyelerinin, www.ciceksepeti.com/duyarli-pazarlama adresindeki “İletişim Tercihleri” kısmından ulaşabilecekleri formu doldurarak seçimlerini belirlemeleri yeterli oluyor. Küçük ayrıntıların büyük farklar yaratabileceğine inanan ÇiçekSepeti, tüm markaları başlattığı bu harekete katılmaya da davet ediyor.

ÇiçekSepeti.com hakkında

Türkiye'de e-ticaret sektörüne yeni bir bakış açısı getirmek, en hızlı ve kolay şekilde ürün gönderimi yapılabilmesini sağlamak hedefiyle 2006 yılında kurulan CicekSepeti.com, çiçek ve yenilebilir çiçek kategorilerinin yanı sıra bünyesine kattığı elektronik, ev&yaşam, kişisel bakım, kozmetik, moda, spor&outdoor, hobi, pet shop, takı&aksesuar ve süpermarket gibi farklı kategoriler altında da yüzbinlerce ürünü müşterilerine sunuyor.

250+ çalışan ve 2000+ bayi ağından oluşan büyük bir ekiple operasyonlarını yürütmekte olan ÇiçekSepeti, bir teknoloji şirketi olarak her geçen gün gelişmeye ve online alışveriş deneyimini en iyi şekilde sunmak için çalışmaya devam ediyor.2011 yılında, Amazon.com ve HummingBird yatırımlarını alan ÇiçekSepeti, Türkiye’deki başarı hikâyesini globalde de LolaFlora markasıyla başta Meksika olmak üzere pek çok farklı ülkede sürdürüyor.