En beğenilen şirket seçildi

Süt ve süt ürünleri sektöründe yeniliklerin öncü markası olan Eker’in, sektörüne, topluma, paydaşlarına ve çalışanlarına yaptığı katkılar “en beğenilen şirketler” arasına girmesini sağladı. Türkiye’yi 43 yıldır lezzet ve sağlıkla buluşturan Eker, Capital Dergisi öncülüğünde ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından Deutsche Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen araştırmada “Süt ve Sütlü Mamuller” kategorisinde en beğenilen üç şirketten biri oldu.

Türk iş dünyasının 20 yıldır nabzını tutan "En Beğenilen Şirketler" araştırması, Capital Dergisi’nin Aralık 2020 sayısında yayınlandı. Araştırma, Türkiye’de en beğenilen 20 şirketin yanı sıra her sektörde en beğenilen ilk 3 şirketi de ortaya çıkardı. Eker, “Süt ve Sütlü Mamuller” kategorisinde en beğenilen ikinci şirket olarak listeye adını yazdırmayı başardı.

“En Beğenilen Şirketler” araştırması Eylül-Kasım 2020 tarihleri arasında online (CAWI) anket tekniği uygulanarak yapıldı. Farklı sektörlerden 600'ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 yönetici araştırmada yer aldı. Türkiye'nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyasının temsilcilerinin görüşleriyle belirlendi. Sektörlerin en beğenilen şirketleri ise ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak ortaya çıkarıldı. Ankete katılan yöneticiler, kendi şirketlerini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörleri için en beğendikleri şirketleri belirledi.

2020 yılında “En Beğenilen Şirketler” arasına adını yazdıran Eker, yenilikçi üretim teknolojileriyle hazırladığı geniş ürün ailesini; sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda tüketicilerle buluşturuyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda, müşterilerine yeni lezzet deneyimleri sunan Eker, ticari yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını da hayata geçirerek hem ekonomik hem de toplumsal fayda yaratmaya odaklanıyor.