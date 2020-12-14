En büyük 15. şirket oldu

Türk Ekonomi Bankası’nın katkılarıyla her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre Ulusoy Un, Anadolu’nun en büyük 15. şirketi oldu. 2019 verilerine göre 3 milyar 52 milyon TL’lik cirosuyla sektörel sıralamaya göre gıda sektörünün en büyük 5. şirketi olurken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Samsun’un da lider firması olarak yerini korudu.

Son 10 yıl içinde ortalama yüzde 30’luk bir büyüme yakalayan ve 2019 yılını 3 milyar 52 milyon TL konsolide ciroyla kapatan Ulusoy Un, Ekonomist dergisinin Türk Ekonomi Bankası’nın katkılarıyla her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre Anadolu’nun en büyük 15. şirketi oldu. Listeye göre ciroların arttığı ihracatın düştüğü bir dönemde 2019 yılı rakamlarına göre ihracatını en çok arttıran şirketler sıralamasında Ulusoy Un, 2018 yılında 22 milyon 178 bin dolar olan ihracatını 2019 yılında yüzde 149,2’lik artışla 55 milyon 258 bin dolara yükseltip 2. sıraya yerleşti. 27 sektörün listeye girdiği sıralamada, 123 şirketle gıda sektörü hakimiyetini korurken, Ulusoy Un da gıdanın en büyük 5. şirketi oldu. Listeye Samsun’dan 13 firma girerken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ulusoy Un, Samsun’un en büyük şirketi olarak yerini korudu.

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan Ulusoy Gıda, 1989 yılında faaliyetlerine hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere Ulusoy Un adı altında devam etmiştir. Ulusoy Un’un Samsun’da 500 ton/gün ve 1200 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli 3 fabrikası ve 100.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır. Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Eren Günhan Ulusoy üstlenmektedir.