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En büyük en temiz en yerli ortaklık

Türkiye’nin en köklü ve güvenilir markalarından Polat Holding ve İş Bankası Grubu’nun yatırımcısı olduğu Maxis Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yenilenebilir enerjide büyük ortaklığa ilk adımını attı. 16 Eylül 2021 tarihinde pay devir ve ortaklık sözleşmesini imzalayan Türkiye’nin iki güçlü kurumu Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.

En büyük en temiz en yerli ortaklık
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Türkiye’nin en köklü ve güvenilir markalarından Polat Holding ve İş Bankası Grubu’nun yatırımcısı olduğu Maxis Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yenilenebilir enerjide büyük ortaklığa ilk adımını attı. 16 Eylül 2021 tarihinde pay devir ve ortaklık sözleşmesini imzalayan Türkiye’nin iki güçlü kurumu Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.

Türkiye’nin en köklü ve güvenilir şirketlerinden Polat Holding, başta enerji olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Enerji sektöründe Polat Enerji ile 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Polat Holding, Kanadalı ve Fransız ortaklarından 3 ay önce hisselerinin tamamını satın alarak şirketin yüzde yüz sahibi oldu.

İş Bankası Grubu şirketlerinin yatırımcısı olduğu Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Polat Holding arasında gerçekleşecek bu büyük ortaklığa ilişkin pay devir ve ortaklık sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmelerde yer alan ön koşulların tamamlanması ve Rekabet Kurumu’nun izninin alınması sonrasında pay devir işlemi tamamlanacaktır. Devir sözleşmesi sonrasında Polat Holding ve Maxis Girişim, AP Enerji’de %50-50 ortak olacak.

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat “Polat Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her sektörde sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. Küresel olarak, iklim krizinin etkilerinin tüm dünyada her geçen gün daha fazla hissedildiği bir döneme maalesef hepimiz şahit oluyoruz. Bu noktada yerli, yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına daha fazla odaklanmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla insanlığın önündeki en büyük kriz olan iklim değişikliği ile mücadeleye destek verirken ülkemizin iklime uyum politikalarına ve sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunuyoruz. Bu alandaki RES ve GES yatırımlarımızı hem yurt içinde hem yurt dışında büyütüyoruz. Bu yatırımlarımızın yanı sıra diğer temiz enerji kaynakları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maxis Girişim ile yenilenebilir enerjide yaptığımız bu büyük ortaklığın her iki kurum, sektör ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Polat Holding Ve Maxis’tenYenilenebilir Enerjide Büyük OrtaklıkPolat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan PolatAdnan Polat
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