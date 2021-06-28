En büyük enerji tasarrufunu yaptı

Doğan Holding, Galata Wind tarafından kurulan güneş panelleri ile kendi enerjisini kendisi üretecek... Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding genel merkezinin çatısına kurduğu GES sistemiyle yılda 120 MWh elektrik tasarrufu hedefliyor.

Doğan Holding genel merkezinin çatısına, elektrik üretimini %100 yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren Galata Wind Enerji’nin bağlı şirketi Sunflower tarafından 99kWp’lık GES sistemi kuruldu. Devreye alınan sistemle birlikte Doğan Holding yılda 120 MWh seviyesinde enerji tasarrufu elde edecek.

Galata Wind Enerji, bilinen enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla değil, ticari ihtiyaçlara yönelik yeni depolama ve dağıtım teknolojileriyle de çevreye duyarlı enerjinin ülkemizin geleceğine yapacağı katkıyı öngörerek ‘Temiz Enerji İçin Temiz Bir Gelecek’ vizyonuyla kurduğu alt şirketi Sunflower ile her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamayı amaçlıyor.

“Evlerin ve işyerlerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlıyoruz”

Galata Wind Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, Galata Wind’de toplam 269 MW kurulu güce sahip, yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Aynı zamanda da dağıtık enerji işine de odaklandığımız Sunflower şirketimiz de Galata Wind’in altında faaliyet gösteriyor. Galata Wind, %100 temiz enerji ilkesiyle sadece bugünü değil geleceği de şekillendiriyor. Türkiye’nin temiz enerji sağlayıcısı olmak için çıktığımız bu yolda Sunflower markası ile ticari ve endüstriyel çatı güneş projelerini, kullanıma soktuğumuz 110 kW’tan 1 MW hedefine ulaştırmak, her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerçevede ilk yaptığımız örnek işlerden birisi Doğan Holding genel merkez binasının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak oldu. Doğan Holding genel merkezi, şimdi elektrik ihtiyacının bir miktarını çatıya kurduğumuz güneş enerjisi sisteminden elde ediyor.”

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarında pozitif etkiye odaklanan ve bu doğrultuda sürdürülebilirlik dönüşümünü “Doğan Etki Planı” çerçevesinde geliştirerek uygulayan Doğan Holding ise 2030 itibarıyla karbon nötr bir organizasyon olmayı hedefliyor.

Galata Wind Enerji A.Ş. Hakkında:

Yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin, toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding’in BM nezdinde küresel düzeyde yürütülen karbon nötr ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumundadır. Portföyünde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa’da üç adet rüzgâr enerji santrali (RES) ve Çorum ve Erzurum’da da iki adet güneş enerjisi santrali (GES) bulunan Galata Wind Enerji A.Ş. yıllık yaklaşık 750.000 MWh’lik elektrik enerjisi üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor. Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıtlı enerji türleri küçülürken yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ve yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojileri ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak için çalışıyor.