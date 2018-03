En büyük Oda'nın Başkanı'ndan Moody's'e sert tepki

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, sıfırcı hoca olarak bilinen ve sürekli prestij kaybeden Moody\'s’in Türkiye'nin kredi notunu düşürme kararı için, “Sınırına yerleşmeye çalışan terörü yok etmek üzere 80 milyonun yek vücut olduğunu görenler, yine not silahına sarıldı. Büyük tezgahta sıra Moody\'s'de. Ama silahları hep olduğu gibi bu kez de geri tepti. Piyasaların nötür kalması bunun ispatı” dedi.



IMF ve Moody’s gibi güç odaklarının istediği şekilde Türkiye’nin faizleri artırmadığını ve reel sektörüne destek çıktığını belirten Oran, “Dün IMF, bugün Moody’s… Not düşürme gerekçesi ya da tavsiye diye saydıkları maddeler zaten niyetlerini de ortaya koyuyor. Bizim güçlendiğimiz alanları zafiyet diye göstermeye çalışanlar, korku senaryoları için başka ülke seçsinler” diye konuştu.



YANILMAYA DEVAM EDİYORLAR



Başkan Oran, şunları söyledi: “Not kuruluşları Türkiye’ye verdikleri her notta ‘istikrarlı’ şekilde yanılmaya devam ediyorlar. Hâlâ belli bir senaryo hizmet etmek uğruna gülünç duruma düşüyorlar. Türkiye açıklanan son verilerde onların haksız ve asılsız öngörülerine inat yüzde 11 büyüdü. Çünkü piyasayı kandıramazsınız. Piyasa gerçeğin peşine düşer. Ülkemize yabancı yatırımcı akışında ivme sürüyor. Borsa İstanbul tarihi seviyelerde. Şubat ihracatında yine rekor kırdık. Hisse senetleri ve devlet bonolarındaki satış beş yılın zirvesinde. Tüm dinamikler bu denli canlıyken, ülkemizin birlik ve beraberliği en üst noktadayken böylesi kararları ancak kendileri dikkate alır.”