Limak Holding Afrika kıtasındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi… Geçtiğimiz aylarda Senegal’in 10 yıldır hayalini kurduğu Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın inşaatını Summa ile birlikte tamamlayarak hizmete açan Limak Holding, 30 milyona yakın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Doğu Afrika’nın en önemli giriş kapısı olarak nitelendirilen Mozambik’teki çimento yatırımını da tamamladı. Ülkenin başkenti ve liman şehirlerinden Maputo’da bulunan Limak Mozambik Öğütme ve Paketleme Fabrikası’nın açılışı Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyussi, Türkiye Cumhuriyeti Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Limak Çimento CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Aksüyek ve Limak Holding İcra Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir’in yanı sıra ülkenin siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.



Yıllık kapasite 700 bin ton

Maputo’ya yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan ve yaklaşık 80 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen fabrikada yılda 700 bin ton çimento üretimi gerçekleştirilecek. Öğütme ve paketleme sistemlerinin bulunduğu fabrikada üretilen çimentonun bir bölümü Mozambik iç pazarı için kullanılacak. Fabrikadan ayrıca Afrika kıtasındaki diğer ülkelere de ihracat gerçekleştirilecek.

Yatırımlarımız devam edecek

Projenin açılış töreninde konuşan Limak Çimento CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Aksüyek, fabrikanın Limak Çimento Grubu’nun öz kaynaklarıyla finanse edilen 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini vurgularken, “Bu fabrika; Mozambik’teki en büyük Türk yatırımı olduğu gibi, Mozambik’in de son dönemlerdeki en büyük yatırımlarından biridir. Şüphesiz bu yatırım, Türkiye ve Mozambik ülkeleri arasında hedeflenen iş hacminin büyümesinde lokomotif etkisi yaratarak önemli bir rol alacaktır. Bizim Mozambik’in geleceğine olan güvenimiz tamdır. Limak Grubu, Mozambik’teki yatırımlarına yeni bir entegre çimento fabrikası, muhtelif altyapı, turizm ve enerji yatırımlarıyla hız kesmeden devam etmeyi hedeflemektedir” dedi.



Mozambik’in büyümesine katkıda bulunacağız

Limak Grubu’nun, 65 binden fazla çalışanıyla inşaat, çimento, enerji üretimi-dağıtımı, liman işletmeciliği, turizm, gıda gibi birçok sektörde dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösterdiğini belirten Aksüyek sözlerini şöyle noktaladı: “ENR Dünyanın En Büyük Müteahhitleri Listesi’nde 85. sıradaki inşaat grubumuz, 16 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip çimento grubumuz, 3.500 MW elektrik üretim kapasiteli enerji grubumuz ve 6.000’den fazla yatak kapasitesine sahip turizm grubumuz ile Mozambik’in yakın gelecekte yakalayacağını düşündüğümüz büyüme trendine katkıda bulunmak Limak Grubu olarak en büyük gayemiz.”



İnşaatı 16 ayda tamamlandı

-Tüm proses hattının kapalı galeri olduğu fabrika, inşa edilen kapalı hammadde stok holleri, proseste kullanılan 10 adet torbalı filtre ve beton yollarıyla Dünya Bankası standartlarında inşa edildi.

-Fabrikanın tamamına yakın bölümünde Türkiye’den ithal edilen ekipmanlar kullanılırken; inşaatı da Türk mühendisler ve yerel işçiler tarafından gerçekleştirildi.

-Limak Çimento Grubu tarafından 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan fabrika, yüzde 96’sı Mozambikli olmak üzere toplam 140 kişiye istihdam sağlayacak.

Fabrikanın dörtte biri yeşil alan

-Mozambik’teki en çevreci yatırımlar arasında gösterilen fabrikada, 80 bin metrekarelik sahanın yaklaşık dörtte biri yeşil alan olarak ayrıldı.

-Fabrika arazisinde oluşturulan yaklaşık 20 bin dönümlük yeşil alanda 700’den fazla ağaç çeşidi ve 4 binden fazla bitki çeşidi bulunuyor.

-Limanlar bölgesine yakın stratejik lokasyonu ile Mozambik ile Türkiye arasında dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak fabrikada kurulan tam donanımlı

Ar-Ge laboratuvarı da bölgenin inşaat endüstrisinin gelişimine liderlik edecek.