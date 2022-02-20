En çok e-fatura ve e-ihracatı soruyorlar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde geçtiğimiz ay yapılan düzenlemelerle neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelen e-dönüşüm, KOBİ’lerin en çok araştırdığı konu oldu. Söz konusu düzenlemelerin ardından Paraşüt’ün çağrı merkezine en çok gelen soruların başına e-fatura ve e-ihracat olmak üzere e-dönüşüm hizmetleri yerleşti. KOBİ’lerin geçiş zorunluluğu kapsamına girmeseler bile e-dönüşümün avantajlarından yararlanmak istediklerini belirten Paraşüt Müşteri Hizmetleri Direktörü Çiğdem Kızılkaya, e-dönüşümün KOBİ’lere zaman ve maliyet avantajı kazandırdığına dikkat çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının yaygınlaşması amacıyla 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde son yıllarda önemli değişiklikler yapıyor. Son olarak 22 Ocak 2022’de yapılan düzenleme ile e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri düşürülürken, e-faturaya geçişi zorunlu olan sektörlerin kapsamı da genişletildi. Bu yasal düzenlemelere, pandemi döneminde önemi daha da fazla anlaşılan dijital dönüşüm süreci de eklenince e-dönüşüm, işletmeler için her zamankinden daha fazla önemli ve öncelikli bir konu haline geldi. Özellikle KOBİ’ler geçiş zorunluluğu kapsamına girmeseler dahi e-dönüşümün avantajlarından yararlanmak istiyor. KOBİ’lerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmeleri için geliştirilmiş bulut tabanlı bir ön muhasebe programı Paraşüt’ün çağrı merkezine gelen sorular da KOBİ’lerin bu ilgisini gözler önüne seriyor.

“E-fatura maliyet ve zaman avantajı sağlıyor”

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki yeni düzenlemelerin ardından çağrı merkezine gelen sorularda e-fatura ve e-ihracat olmak üzere e-dönüşümün ön plana çıktığını söyleyen Paraşüt Müşteri Hizmetleri Direktörü Çiğdem Kızılkaya, “Çünkü e-fatura, işletmelere çok ciddi bir maliyet ve zaman avantajı sağlıyor. Bugün kağıt faturaların beraberinde getirdiği arşivleme, baskı ve kargolama maliyeti 14-16 TL’yi bulurken, bu rakam e-fatura ile kuruşlar seviyesine kadar düşüyor. Bununla birlikte e-fatura kullanan işletmeler, tahsilatlarını çok daha kısa sürede tamamladıklarından, vakitlerini çok daha verimli kullanabiliyor. Biz de çağrı merkezimiz aracılığıyla KOBİ’lere bu konularda en doğru şekilde bilgi verip, yönlendirme sağlıyoruz” dedi.

“Yeni pazar arayışı e-ihracata ilgiyi artırdı”

Pandemiyle birlikte artan yeni pazar arayışının e-ticarete ve e-ihracata yönelik ilgiyi artırdığına da dikkat çeken Kızılkaya, “Biz de gerek sağladığımız bilgi akışı gerekse ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lere bu süreçte destek oluyoruz. 2020 yılı itibarıyla e-ticaret hayatına giriş yapmak isteyen firmalar için özel paketler oluşturmaya başladık. Geçen yıl ise ihracat yapan firmaların Paraşüt kullanımını kolaylaştırmayı hedefledik ve bunun ilk adımı olarak da e-ihracat faturasını devreye alarak, yurt dışına mal satan firmaların hizmetine sunduk. Şu anda çağrı merkezimize e-faturadan sonra en çok e-ihracat ile ilgili soru geliyor. Biz de bu kapsamda KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini uçtan uca yönetmelerine katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Paraşüt Hakkında:

2013 yılında geliştirilen Paraşüt, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmelerini sağlayan bulut tabanlı bir ön muhasebe programıdır. Mikrogrup çatısı altında yer alan Paraşüt, işletme sahipleri için finansal kontrol paneli niteliği taşımaktadır. Fatura takibi, gelir gider takibi, raporlama, stok takibi, kredi kartı ile online tahsilat, e-fatura, e-arşiv, e-ihracat gibi KOBİ’lerin ihtiyacı olan hizmetleri, gerçek zamanlı, kolay ve anlaşılır bir şekilde sunan Paraşüt, uçtan uca teknoloji çözümleri içeren ürün ve hizmetleri ile kuruluşlarından globalleşme süreçlerine kadar KOBİ’lere her aşamada değer katmaktadır. Paraşüt aynı zamanda Shopside iş birliği ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalara, finansal süreçlerini çok daha hızlı bir biçimde yönetebilecekleri altyapıyı sağlamaktadır.