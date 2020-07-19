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En Çok Firma Bu Üç Sekrörde Kuruldu

﻿ İTO, pandemide en çok firma kurulan sektörleri açıkladı İTO’da 1 Nisan-12 Temmuz döneminde en çok firmanın kurulduğu 3 sektör 957 firma ile ‘perakende ticaret’, 658 firma ile ‘konut inşaatı’ ve 522 firma ile ‘bilgi teknolojileri’ oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz”

En Çok Firma Bu Üç Sekrörde Kuruldu

425 bin firmanın üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı 3 sektör, 957 firma ile ‘perakende ticaret’, 658 firma ile ‘konut inşaatı’ ve 522 firma ile ‘bilgi teknolojileri’ oldu.

Bu sektörleri 512 firma ile ‘hazır giyim ve konfeksiyon’, 447 firma ile ‘toptan ve dış ticaret’, 434 firma ile ‘işletme destek hizmetleri’, 402’şer firma ile ‘restoran ve yiyecek içecek hizmetleri’ ile ‘bilgi, iletişim ve medya’, 345 firma ile ‘ilaç ve tıbbi cihaz’ ve 277 firma ile teknik hırdavat sektör grupları izledi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO’daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti.

Avdagiç, “İTO’da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019’da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6'ncı sıradan 3'üncü sıraya yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9'uncu oldu. Bu sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz” dedi.

Yapılan açıklamada, Oda üyesi firmaların 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, 1.325 kapasite raporu ve 99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği bilgisine de yer verildi.

En çok firmanın kurulduğu 20 sektör

Sektör  Yeni kurulan firma sayısı (1 Nisan-12 Temmuz 2020)

Perakende ticaret           957

Konut inşaatı     658

Bilgi teknolojileri            522

Hazır giyim ve konfeksiyon         512

Toptan ve dış ticaret      447

İşletme destek hizmetleri           434

Restoran ve yiyecek içecek hizmetleri    402

Bilgi, iletişim ve medya 402

İlaç ve tıbbi cihaz            345

Teknik hırdavat 277

Toptan gıda ve temizlik ürünleri              269

Motorlu taşıt satış ve servisi      253

Mimarlık ve mühendislik            235

Emlak müşavirleri          225

Sağlık hizmetleri             217

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri 201

Kozmetik            196

Makina ve ekipmanları 176

Telekomünikasyon        173

Plastik ve kauçuk            168

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