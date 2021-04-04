En çok şikayet kart ücretinden geliyor

Şikayetvar bankalarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi. Verilerine göre, tüketicilerin bu sektörde en çok şikayet ettiği konu, kart aidat ücretleri oldu. Özel bankalar ve kamu bankalarına ilişkin en çok şikayet Nisan ayında gelirken 2020’de 1 milyonu aşkın kişi bankalara dair araştırma yapmak için Şikayetvar’ı ziyaret etti.

Gündelik yaşamlarımızın ayrılmaz parçalarından biri olan bankalar, birikimlerimizi güvenle korurken ticarette de ekonomik destek sağlayarak nefes almamızı sağlıyor. 120 bin markanın, 6 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayevar, geçen yılın verilerine göre bankalarla ilgili en çok şikayet edilen konuları mercek altına aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan bankalarla ilgili çözüm bekleyen konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre, bu alanda en çok şikayet edilen konu kart aidat ücretleri ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Bunu, banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu, ATM'den yatırılan paranın hesaba geçmemesi ve ATM’nin işlem yaparken kartı yutması gibi sorunlar izledi.

Bankalarla ilgili 1 milyonu aşkın kullanıcı Şikayetvar’ı ziyaret etti

Bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2020’de bankalarla ilgili araştırma yapmak için Şikayetvar’ı 1 milyon 361 bin 507 kişi ziyaret etti. Alt kırılımlara bakıldığında özel bankaları 731 bin 383, kamu bankalarını 607 bin 139, katılım bankalarını 69 bin 784 ve kalkınma ve yatırım bankalarını 17 bin 187 kişi Şikayetvar’da inceledi.

Özel bankalarla ilgili 124 binin üzerinde şikayet geldi

Çalışmada özel bankalar, kamu bankaları, katılım bankaları ve kalkınma-katılım bankaları kategorileri incelendi. Bu 4 kategori toplamında banka sektörü özelinde 2020’de şikayet artış oranı yüzde 99 oldu. Platforma özel bankalarla ilgili 2020’de toplam 124 bin 693 şikayet geldi. Bu kategoride bir yıllık şikayet artış oranı yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti. 2020’nin Nisan ayı 13 bin 929 şikayetle özel bankalarla ilgili en çok şikayet edilen ay oldu. 8 bin 173 ile Şubat ayı özel bankalarla ilgili şikayetin en az geldiği ay oldu.

Nisanda kamu bankalarında şikayet artışı tepeyi gördü

Şikayetvar verilerine göre kamu bankalarıyla ilgili 2020 yılında toplam 113 bin 988 şikayet geldi. Bu kategoride şikayet artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 261 arttı. Mart’ta 5 bin 91 olan şikayet sayısı Nisan ayında pik yaparak 25 bin 596 oldu.

Katılım bankacılığında şikayet artış oranı: Yüzde 189

2020’de katılım bankalarında şikayet artış oranı yüzde 189’u buldu. 2019’da 2 bin 504 olan şikayet sayısının 2020’de 7 bin 247 olduğu gözlemlendi. 1.236 şikayet sayısıyla Mart, bu yılda şikayetin en çok arttığı ay oldu. Kalkınma ve yatırım bankaları sektörü incelendiğindeyse şikayet artış oranının yüzde 144 olduğu gözlemleniyor.

Bankalarla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Banka kart aidat ücretinin alınması ve iadesinin olmaması

Banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu

ATM'den yatırılan paranın hesaba geçmemesi

ATM’nin işlem yaparken kartı yutması

İnternet ve mobil bankacılığa girişte sorun olması

Müşteri hizmetlerine bağlanmada hatta çok fazla bekleme ve bağlanamama

İhtiyaç kredisi çekme-ödeme kanallarının yetersiz olması

Sicil affının reddedilmesi ve buna bağlı olarak kredi alamama

İnternet alışverişlerinde 3D secure kod onayı gelmeden işlemin yapılması

Kredi kartı limit artırım talebinin olumsuz olması