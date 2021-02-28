En çok Türkiye'de büyüdü yatırıma devam kararı aldı

MediaMarkt Türkiye, yılı rekorlarla kapadı. 2020 mali yılının toplamında yüzde 45 büyüyen marka, dijital satışlarını yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarını ise 30 kat artırdı. Yılın son 3 ayında Türkiye’deki en yüksek pazar payına ulaşan MediaMarkt Türkiye, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladı.

Pandemiye rağmen geçen yılı yüksek performansla geçiren MediaMarkt Türkiye, yılı rekorlarla kapadı. 2020 mali yılının toplamında yüzde 45 büyüyen marka, dijital satışlarını yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarını ise 30 kat artırdı. Yılın son 3 ayında Türkiye’deki en yüksek pazar payına ulaşan MediaMarkt Türkiye, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladı.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım: “Türkiye’de gösterdiğimiz başarılı performansla Grubumuz içerisinde en çok büyüyen ülke olduk. Türkiye’ye çok güveniyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında 100 milyon TL’lik yatırımla 4 yeni şehre girip 10 mağaza daha açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Bu yıl yaklaşık 500 kişiye de istihdam sağlayacağız” dedi.

MediaMarkt Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekor kırdı. Dijital satışlarını dört kat artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran marka, 2021’de de yatırımlarında hız kesmeyecek. MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Açık ara liderlik hedefimizden hiç sapmadan sağlam adımlarla işimizi büyütmeyi başardık, fiziksel mağazalarımızda kaslarımızı güçlendirirken, dijital yatırımlarımız ve çoklu kanaldaki müşteri odaklı dönüşüm projemizi bu gelişmeden ayrı tutmadık. Bunun sonucunda dört yıldır olduğu gibi bu yıl da toplam pazar büyümesinin üzerinde büyüme gösterdik, 2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık. Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında Grubun en çok büyüyen ülkesi oldu.” dedi.

Türkiye performansıyla öne çıktı

MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun pandemi döneminde oluşan güçlü müşteri talebini karşılayarak başarılı bir satış grafiği yakaladıklarını belirten Gökyıldırım, “Şirketimizin büyük hissedarı CECONOMY AG’nin son açıkladığı rakamlara baktığımızda pandemide birçok ülkemizde mağazalarımız uzun süre kapalı kalsa da, toplamda 2020 mali yıl sonunda 20.8 milyar Euro’luk bir ciro elde etmeyi başardık.

9 ülkenin başına getirildi

Türkiye’nin başarılı sonuç ve projelerinin Grubun genel merkezi tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Gökyıldırım, “Türkiye’deki başarımızın arkasında çalışanlarımız ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yönettiğimiz iş süreçlerimiz var. Ne mutlu bana ki geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda COO/Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye ile beraber 9 ülkenin (Türkiye, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz) operasyonlarından sorumlu oldum. Bu başarıyı diğer ülkelerde de katlayarak artıracağımıza inanıyorum.” dedi.

Çok kanallı stratejimiz ciroyu ekstra %20 artırdı

Bu noktada müşteri odaklı dönüşüm ve çoklu kanal stratejisinin önemine vurgu yapan Gökyıldırım şunları söyledi: “Değişmez önceliğimiz müşteri memnuniyeti. ‘Çok Kanallı’ stratejimiz de bu vizyonumuzu destekliyor. Kuvvetli mağaza ve güçlü e-ticaret ile tüketicilerimiz mekan, zaman veya kanal farkı olmaksızın en iyi deneyimi MediaMarkt’da yaşıyor. Bunu da her sene katlayarak artırdığımız müşteri net tavsiye skorlarımızdan görüyoruz. Üstelik dönemin müşteri ihtiyacı neyse ona odaklanıyoruz. Örneğin, pandemi döneminde stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz “mağazadan sevkiyat”ı hayata geçirdik. Artık mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan teknolojiseverlerin siparişleri Türkiye’deki tüm mağazalarımızdan karşılanabiliyor. Bu sayede müşterilerimize daha da hızlı ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde başlattığımız bu satış kanalımız ile dijitalden tetiklenen ekstra yüzde 20’lik bir ciro elde ettik. Bunun yanı sıra yıllardır varolan ve pandemi döneminde yine büyük yükseliş yaşayan online’dan satın al-mağazadan teslim al (pick-up) hizmetimiz sayesinde tüketicilerimiz dijital kalanımızdan satın aldıkları ürünleri; sıra beklemeden ve kargo beklemeden kolaylıkla ve hızlıca mağazadan teslim alabildiler. Bugün mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 5 kişiden biri, ürününü mağazalarımızdan teslim alıyor.”

2021’de de yatırıma devam

2021’de yatırımda hız kesmeyeceklerini ifade eden Yenal Gökyıldırım “Müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme gibi konulara odaklanacağız. Bugüne kadar sürdüğümüz gibi 2021’de de büyümeye ve müşterilerimize kusursuz hizmet verme anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz.

200 bin metrekarenin üzerinde toplam alanla sektöründe Türkiye’nin en geniş markasıyız ve bunun önemini, pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Bu nedenle bu yıl mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız.”

Rakamlarla 2020

2020 yılının son 3 ayında Türkiye’deki en yüksek pazar payına ulaştı.

Karantina nedeniyle mağazaların kapalı kaldığı dönem de dahil toplamda satışları yüzde 45 arttı.

2020’deki ortalama sepet tutarı 2019’a oranla %66 arttı.

Yıl toplamında dijital satışlar yüzde 400 arttı, mağazaların kapalı olduğu dönemde mediamarkt.com.tr 7 kata kadar büyüdü.

2020’de, 2019 yılına oranla dijital tarafa ayrılan bütçe yüzde 139 arttı.

MediaMarkt Türkiye 2020 yılında mağazalar ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladı.