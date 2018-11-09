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"En Erişilebilir Mobil Uygulama" ödülü CEPTETEB'in oldu

- TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "CEPTETEB mobil uygulaması 1 milyonu aşan kullanıcıya ulaştı. Türkiye'nin en erişilebilir mobil uygulaması ödülü ile CEPTETEB'in doğru yolda olduğunu bir kez daha gördük"

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İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, 16’ncı Altın Örümcek Web Ödülleri’nde iki ödül birden aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB'in dijital bankacılık platformu olan ve kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartlarının yanı sıra zengin içeriğiyle de öne çıkan CEPTETEB, 2002 yılından bu yana web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin ödüllendirildiği 16'ncı Altın Örümcek Web Ödülleri’nde iki ödüle layık görüldü.

Tüketicilerin dijital bankacılık işlemleri için kolay çözümler üreten uygulama, "En Erişilebilir Mobil Uygulama" ödülü alırken, aynı zamanda bankacılık ve finans kategorisinde "Mobil Uygulamalar" kategori birincisi de yine CEPTETEB oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, dijitalleşmenin hayatın her alanında ağırlığının artmasıyla bankacılık faaliyetlerinin de dijital dünyaya taşındığını belirterek, "Bankacılık sektöründe dijital kanalların kullanım oranı hızla artıyor. Müşteriler, hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlayan bu kanalları daha fazla kullanıyor. Biz de TEB olarak, bu alandaki yatırımlarımızın odağında bulunan dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB ile müşterilerimizin bankacılık işlemlerini dijital kanallardan kolayca yapmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altın Örümcek'te alınan ödüllerin uygulamanın başarısının göstergesi olduğunu vurgulayan Mendi, CEPTETEB mobil uygulamasının 1 milyonu aşan kullanıcıya ulaştığını, Türkiye'nin en erişilebilir mobil uygulaması ödülü ile CEPTETEB’in doğru yolda olduğunu bir kez daha gördüklerini kaydetti.


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CeptetebTürk Ekonomi Bankası
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