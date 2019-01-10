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En fazla fındık ihraç eden firmalar

- Geçen yıl en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 firma belirlendi

En fazla fındık ihraç eden firmalar
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GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2018'de en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyeyi açıkladı.

KFMİB'den alınan bilgilere göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ oldu.

Listede Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 4, Samsun ve İzmir'den de birer şirket yer alırken, bir firmanın ismi ve bulunduğu il, kendilerinin talebi üzerine açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihracatı yapan firmalar şu şekilde oluştu:

"Ferrero Fındık, Durak Fındık, Özgün Gıda, Poyraz-Poyraz Fındık, Arslantürk Tarım, Yavuz Gıda, Gürsoy Tarım, Sabır Fındık, Yavuzkan Hazel, Özyılmaz Fındık, Noor Fındık, Şenocak Gıda, Karımex Gıda, Dost Fındık, Nimeks Organik, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık, Karadere Tarım, Feysa Gıda ve Kurtsan Tarım."

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Fındık IhracatFirmaKaradeniz Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)
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