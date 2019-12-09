gaziantep escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Manisa ABD 27. hafta Görme engelli milli sporcu Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu
Yatırımcı akını
Yatırımcı akını
Budapeşte’deki İstanbul
Budapeşte’deki İstanbul
Sanatın taşındığı yer
Sanatın taşındığı yer
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Peron sayısı artacak
Peron sayısı artacak

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,31 ile...

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019275 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013280 -0,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068128 -0,31 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009815 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,067708 -0,21 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027865 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028553 -0,20 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017649 -0,18 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044695 -0,17 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031337 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5