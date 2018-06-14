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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,10 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024404 -2,48 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012699 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012458 -2,10 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012158 -2,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012175 -2,01 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011968 -1,99 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014853 -1,92 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012686 -1,86 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013205 -1,85 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011945 -1,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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