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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,02 ile "NN Hay. Em. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026602 -0,62 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044273 -0,05 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041735 -0,02 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012906 -0,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020548 -0,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021053 -0,01 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020842 -0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,021146 -0,01 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021385 -0,01 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021790 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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