En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,11 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,04 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012119 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012225 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011948 -1,04 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012993 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011967 -1,03 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012479 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012393 -0,96 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011777 -0,96 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011952 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053031 -0,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

