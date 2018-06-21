En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015055 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018783 -0,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025639 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016801 -0,22 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047517 -0,20 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013970 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026614 -0,16 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020965 -0,16 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021919 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021512 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

