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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,04 ile " Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,61 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,59 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087248 -1,04 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021231 -0,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015917 -0,59 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022287 -0,58 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020180 -0,58 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019129 -0,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020908 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020405 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021639 -0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012817 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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