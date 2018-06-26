En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,63 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025625 -3,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024918 -2,86 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018635 -2,63 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030312 -2,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085115 -2,44 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022474 -2,14 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036156 -2,12 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063552 -2,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057732 -2,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,052913 -2,08





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

