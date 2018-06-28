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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025189 -2,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027983 -1,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050753 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036660 -0,95 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,020873 -0,94 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029371 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020725 -0,89 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021119 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020087 -0,86 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019698 -0,86


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES fonları
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