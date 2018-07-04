En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,16 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013440 -2,16 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012255 -1,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012146 -1,08 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012514 -1,07 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013020 -1,06 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011979 -1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011999 -1,04 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011833 -1,03 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015981 -1,00 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011979 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

