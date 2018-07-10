Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,35 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,12 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,01 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015456 -1,35 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029044 -1,12 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020286 -1,01 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021314 -1,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019292 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012252 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019670 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020678 -0,99 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019990 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019507 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5