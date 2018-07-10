En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,12 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,01 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015456 -1,35 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029044 -1,12 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020286 -1,01 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021314 -1,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019292 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012252 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019670 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020678 -0,99 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019990 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019507 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

